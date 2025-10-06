Наталка Денисенко зізналась, чи платить Федінчик аліменти і скільки на місяць витрачає на сина

Наталка Денисенко та Андрій Федінчик

Українська акторка Наталка Денисенко зізналась, чи платить ексчоловік, актор Андрій Федінчик, аліменти і скільки вона витрачає на місяць на сина.

Колишнє подружжя після розлучення разом виховує 8-річного Андрійка. Наталка Денисенко на проєкті "Тур зірками" говорить, що Андрій Федічник чудовий батько, який робить все можливе для сина. Щодо аліментів – то від цього вони відмовились, хоч актор і пропонував щомісячні виплати.

"Такої справи як аліменти у нас взагалі немає, хоча Андрій мені пропонував це зробити, але я вважаю, що Андрій – він дуже хороша людина, дуже любить свого сина і робить максимально все, що зараз в його силах. Ми намагаємося давати синочку якомога більше своєї любові. Він найкращий тато і робить все, що він може", - ділиться артистка.

Наталка Денисенко, Андрій Федінчик та їхній син / © instagram.com/natalka_denisenko

Також Наталка Денисенко розповіла й про витрати на дитину. Акторка віддала сина до приватної школи. Щомісяця знаменитість платить 18 тисяч гривень, а з їжею та гуртками виходить близько 28 тисяч. Також акторка купує синові одяг та іграшки, щоправда, з цим вона намагається не надто балувати Андрійка.

"Я воджу Андрійка до приватної школи, вона не супер дорога й модна, це звичайна приватна школа. Вона біля нашого дому, тому туди й воджу. Вона коштує – 18 тисяч на місяць. Гуртки і харчування – виходить ще 10-14 тисяч. 28 тисяч гривень на місяць – це йде тільки на школу. Замовила йому одяг – витратила 10 тисяч гривень", - зізналась знаменитість.

