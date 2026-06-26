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Наталка Денисенко зізналася, що допомагає їй мати струнку фігуру без дієт: "Ніяк себе не обмежую"
Акторка розповіла про звички, які допомагають їй тримати форму.
Українська акторка Наталка Денисенко розкрила секрети стрункої фігури, харчування та догляду за собою, які допомагають їй підтримувати форму без жорстких обмежень.
Наталка Денисенко зараз насолоджується відпочинком у Туреччині разом із сином Андрійком та коханим Юрієм Савранським. Зірка активно ділиться моментами з поїздки у своїх соцмережах. У коментарях підписники часто відзначають її фізичну форму. Акторка вирішила відповісти на запитання про свій спосіб життя. Вона пояснила, що не дотримується суворих дієт. Водночас у її щоденності є кілька важливих правил.
«Я ніяк себе не обмежую, але певні правила вже увійшли в звичку. Трохи спорту, ну і алкоголь та куріння в моєму житті відсутні повністю», — розповіла 36-річна Наталка Денисенко.
За словами акторки, основну роль у підтримці форми відіграють не експерименти із харчуванням, а збалансований підхід та увага до власного організму.
«Найголовніше — це дійсно харчування і гормони. Нічого не колю, ні на яких дієтах не сиджу, дозволяю і некорисне», — поділилася Денисенко.
Серед власних звичок Наталка назвала особливий порядок прийомів їжі. Вона радить починати трапезу з овочів, додавати білкові продукти, а вже потім переходити до вуглеводів. Солодке акторка також не виключає зі свого раціону, але обирає для нього певний час.
«Звикла харчуватися так: більше клітковини і білка, без цукру, без перекусів. Без соусів. Їсте спочатку овочі. Потім білок, м’ясо. І потім вуглеводи (каші). Ну і солодке дозволяю, але після прийомів їжі», — пояснила вона.
Нагадаємо, нещодавно Наталка Денисенко виїхала з 37-річним бойфрендом за кордон і похизувалась їхнім розкішним відпочинком.