Наталка Денисенко зізналася, що допомагає їй мати струнку фігуру без дієт: "Ніяк себе не обмежую"

Наталка Денисенко / © instagram.com/natalka_denisenko

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Українська акторка Наталка Денисенко розкрила секрети стрункої фігури, харчування та догляду за собою, які допомагають їй підтримувати форму без жорстких обмежень.

Наталка Денисенко зараз насолоджується відпочинком у Туреччині разом із сином Андрійком та коханим Юрієм Савранським. Зірка активно ділиться моментами з поїздки у своїх соцмережах. У коментарях підписники часто відзначають її фізичну форму. Акторка вирішила відповісти на запитання про свій спосіб життя. Вона пояснила, що не дотримується суворих дієт. Водночас у її щоденності є кілька важливих правил.

«Я ніяк себе не обмежую, але певні правила вже увійшли в звичку. Трохи спорту, ну і алкоголь та куріння в моєму житті відсутні повністю», — розповіла 36-річна Наталка Денисенко.

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За словами акторки, основну роль у підтримці форми відіграють не експерименти із харчуванням, а збалансований підхід та увага до власного організму.

«Найголовніше — це дійсно харчування і гормони. Нічого не колю, ні на яких дієтах не сиджу, дозволяю і некорисне», — поділилася Денисенко.

Серед власних звичок Наталка назвала особливий порядок прийомів їжі. Вона радить починати трапезу з овочів, додавати білкові продукти, а вже потім переходити до вуглеводів. Солодке акторка також не виключає зі свого раціону, але обирає для нього певний час.

«Звикла харчуватися так: більше клітковини і білка, без цукру, без перекусів. Без соусів. Їсте спочатку овочі. Потім білок, м’ясо. І потім вуглеводи (каші). Ну і солодке дозволяю, але після прийомів їжі», — пояснила вона.

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Нагадаємо, нещодавно Наталка Денисенко виїхала з 37-річним бойфрендом за кордон і похизувалась їхнім розкішним відпочинком.

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