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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
373
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2 хв

Наталка Денисенко зізналася, що відбувається в її стосунках з Юрієм Ярошенком після весілля

Акторка розповіла про життя з чоловіком.

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Фото автора: Анастасія Гребешко Анастасія Гребешко
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Наталка Денисенко з Юрієм Ярошенком

Наталка Денисенко з Юрієм Ярошенком / © instagram.com/natalka_denisenko

Акторка Наталка Денисенко після весілля з манекенником Юрієм Ярошенком відверто розповіла, як змінилися їхні стосунки та сімейне життя.

Українська артистка зізналася, що після офіційного одруження не відчула кардинальних змін у повсякденні. Водночас новий статус подружжя додав їхнім стосункам особливого відчуття спокою. За словами знаменитості, коханий і надалі оточує її увагою та романтикою. Ба більше, почуття пари, як запевняє Наталка, лише посилилися. Разом вони вже встигли провести час на сімейному відпочинку з дітьми.

«Я як була кохана, так і залишилась. Тільки Юрій частіше мені каже: „Ти дружина моя, Наталка Ярошенко“. Це, звичайно, приємно. Все так само дарує мені квіти. Все так само любить мене. І я так само. Мені здається, навпаки, почуття тільки збільшилися. Є якийсь такий спокій, ми сім’я. Їздили на відпочинок з дітками. Але сильно не змінилося нічого. Ми з Юрою і так знали, що не буде якихось вау змін», — чесно сказала артистка в інтерв’ю Blick.ua.

Весілля Наталки Денисенко / © instagram.com/natalka_denisenko

Весілля Наталки Денисенко / © instagram.com/natalka_denisenko

Денисенко зазначила, що саме відчуття того, що вони тепер офіційно стали родиною, принесло у стосунки нові емоції. Втім, знаменитість не приховує, що до весілля вони з Юрієм уже мали міцний зв’язок і добре розуміли, чого очікують від спільного життя.

Весілля Наталки Денисенко / © instagram.com/natalka_denisenko

Весілля Наталки Денисенко / © instagram.com/natalka_denisenko

Нагадаємо, нещодавно Наталка Денисенко подряпала Mercedes і показала пошкодження, її «Супермен» моментально відреагував.

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