Наталка Денисенко злилася в пікантних обіймах із манекенником, з яким її підозрюють в романі

Парочка пікантним фото підігріла плітки про їхні романтичні стосунки.

Наталка Денисенко та Юрій Савранський

Українська акторка Наталка Денисенко злилась в обіймах із манекенником Юрієм Савранським, з яким її підозрюють в романі.

Так, наразі артистка перебуває в Болгарії, де знімається в фільмі. Та, виявляється, Юрій Савранським теж там. Манекенник у своєму Instagram опублікував серію світлин, які були зроблені на винограднику. На одному з кадрів Савранський постав разом із Денисенко. Чоловік пікантно пригорнув в обіймах акторку, а вона тим часом поклала йому руку на груди. При цьому парочка дарувала одне одному ніжний погляд.

Кадри Юрій Савранський підписав коротко: "Болгарія". При цьому він додав смайлик у вигляді білого сердечка. До речі, Наталка Денисенко славиться своєю любов'ю до цього кольору. Сама ж акторка прокоментувала серію світлин манекенника так: "Дуже личать тобі виноградники".

Наталка Денисенко та Юрій Савранський / © instagram.com/savransky_yuriy

Чутки про роман Наталки Денисенко та Юрія Савранського – що відомо

Від травня Наталка Денисенко офіційно холостячка. Проте артистці вже встигли приписати роман. У Мережі підозрюють, що артистка перебуває не просто в дружніх стосунках із манекенником Юрієм Савранським.

Особливо про це заговорили після серії гнівних коментарів колишнього чоловіка Денисенко – Андрія Федінчика – під одним з її дописів. Він писав, що акторка закрутила роман за його спиною з манекенником. Хоч ці коментарі були одразу ж видалені, але артистка підтвердила їхню справжність і навіть відреагувала.

Коментарі, які Андрій Федінчик залишив під дописом Наталки Денисенко

До речі, Юрій Савранський також допомагає акторці з ювелірним бізнесом та навіть взяв участь в рекламній кампанії. Що цікаво, парочка знялася в доволі пікантному фотосеті. Окрім того, раніше їх заскочували за обіймами в одному з ресторанів Києва.

Наталка Денисенко та Юрій Савранський

Раніше також стало відомо, Юрій Савранський у серпні подав на розлучення з дружиною, яка народила йому двох дітей. Тим часом редакція сайту ТСН.ua дослідила соцмережі манекенника та з'ясувала, що Наталка Денисенко була знайома з родиною чоловіка та доволі часто з'являлася з ними на спільних фото.

