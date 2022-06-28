Наталка Карпа довела до сліз відео, як її 2-річна донька зустрілася з батьком-захисником

Наталка Карпа довела до сліз відео, як її 2-річна донька зустрілася з батьком-захисником

Українська співачка Наталка Карпа показала дуже зворушливе відео.

Чоловік виконавиці нині захищає країну від російських окупантів. А це йому вдалося приїхати додому, аби побачитися з рідними.

У своєму Instagram артистка показала зворушливий ролик, як її 2-річна донечка зустріла свого тата-захисника.

На відео видно, що Злата не очікувала побачити батька. Та коли маленька дівчинка побачила свого татуся, то одразу ж радісно підбігла до нього та почала викрикувати: "Тато, тато!". Як зазначили користувачі у коментарях, від побаченого у них навертаються сльози на очах.

"В такі непрості дні просто необхідно підійти і обняти, або просто знайти, хоча б відео, що дуже гріє. Євгене, повертайся, будь-ласка, живим та уцілілим! Нехай Господь оберігає і благословляє !Многая Літа!" – підписала відео Наталка.

До слова, чоловік співачка Євген Тєрєхов від 2014 року захищає країну від російських загарбників. 27 серпня 2014 року був тяжко поранений в бою під Мар'їнкою. Євген Відзначений Орденом "За мужність" III ступеня.

Нагадаємо, у стосунках Наталки та Євгена до початку повномасштабного вторгнення Росії було не все гаразд. До слова, подружжя не живе разом, але продовжує спілкуватися заради доньки.

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