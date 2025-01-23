Наталка Карпа купила нову квартиру у Львові і показала, який вона має вигляд

Українська співачка Наталка Карпа купила квартиру в новобудові у Львові.

Радісною новиною знаменитість поділилася у своєму Instagram. Артистка зізналась, що наприкінці 2024 року підписала договір та стала повноцінною власницею нових апартаментів.

До слова, квартири у новобудові вже здані в експлуатацію. Тож, наразі Наталка Карпа планує розпочинати виконувати ремонті робити. Співачка обіцяє прихильникам, що ділитиметься всіма подробицями і показуватиме, як облаштовуватиме нову оселю.

Наталка Карпа / Фото: instagram.com/natalkakarpa

"У кінці 2024 року ми підписали договір і набули чудову квартиру. У квартирі плануємо розпочинати ремонт", - поділилася артистка.

Наталка Карпа / Фото: instagram.com/natalkakarpa

Наталка Карпа вже показала, який вигляд матиме її квартира, щоправда, лише зовні. До слова, ще влітку дім активно будувався, а наразі його вже здали в експлуатацію.

"Це відео я знімала на початку літа, а сьогодні я можу сказати, що будинок номер два введено в експлуатацію", - додала співачка.

Наталка Карпа / Фото: instagram.com/natalkakarpa

Нагадаємо, тим часом співачка Софія Ротару не може позбутися квартири, щоправда, в країні-агресорці Росії. Виконавиця восени минулого року виставила апартаменти на продаж, однак наразі передумала продавати їх. Вже стали відомі нові плани Ротару на трикімнатну квартиру в Москві.

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