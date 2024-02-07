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Наталка Карпа на архівному фото показала, як Тарас Тополя хрестив її доньку

Наталка Карпа на архівному фото показала, як Тарас Тополя хрестив її доньку

Наталка Карпа з донькою / Фото: instagram.com/natalkakarpa

Артистка породичалася зі співаком чотири роки тому.

Українська співачка Наталка Карпа вдалася у спогади та розповіла хрещення маленької Злати.

Артистка неспроста це згадала. Річ у тім, що чотири роки тому відбулося хрещення Злати. Тож, виконавиця у своєму Instagram поділилася спогадами з того дня та опублікувала архівну світлину.

На знімку зображений лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя, який тримав маленьку Злату на руках, поки священник проводив обряд хрещення. Поруч з музикантом стояла хрещена доньки Наталки Карпи.

Тарас Тополя хрестив доньку Наталки Карпи / © instagram.com/natalkakarpa
Тарас Тополя хрестив доньку Наталки Карпи / Фото: instagram.com/natalkakarpa

"Спогади і хрещена нагадали, який особливий день був чотири роки тому – хрещення Злати", - пригадала співачка.

До речі, Наталка Карпа також поділилася, що відвела Злату на гурток з чирлідингу. Співачка поділилася, що 4-річній донечці поки складно дається навчання. Перші 30 хвилин заняття дівчинка залюбки виконує всі вправи, а потім втомлюється і її увага спрямовується на щось інше.

"Непросто нам все так дається…Вірніше так: легко перші 30 хвилин, потім увага донечки перемикається на все, тільки не на тренування. Матусі, які чекали на своїх діток біля залу, переконали, що всі майже через таке проходили", - розповіла виконавиця.

Донька Наталки Карпи / © instagram.com/natalkakarpa
Донька Наталки Карпи / Фото: instagram.com/natalkakarpa

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