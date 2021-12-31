Наталка Карпа натякнула на примирення з чоловіком: "Був класний секс і смачний кекс"

Артистка підвела підсумки року, що минає.

Українська співачка Наталка Карпа напередодні Нового року підвела підсумки і розповіла, яким для неї був 2021-й.

Як відомо, цей рік був непростим для артистки, адже вона тимчасово розійшлася з батьком своєї доньки Злати, героєм АТО Євгеном Тереховим. Чи помирилося подружжя, загадка досі, однак Карпа натякнула, що це цілком можливо:

"Були випробування,- які колись переживала в житті, і думала, що це вже більше ніколи зі мною точно не трапиться,- а ні, тепер беру з собою в новий усвідомлення, що двічі в одну річку ой як можна увійти!" – поділилася співачка.

Наталка Карпа з донькою та чоловіком / instagram.com/natalkakarpa

Карпа додала, що було багато сліз цього року, які принесли їй очищення і звільнили від руйнівних емоцій. У 2022-му Наталка побажала собі, аби її сльози були лише від щастя.

Також знаменитість зазначила, що було й хороше у 2021-му:

Наталка Карпа з чоловіком та донькою / instagram.com/natalkakarpa

"Були обійми та переживання, класний секс і смачний кекс. Був Шарм і Марс, але і за Одесу не забули. Були нові сукні і старі викинуті речі, були рекламно-інстраграмні сторізи-чесні( бо інакше не вмію) проте живе спілкування нарешті повернулось, алілуя! (без нього ми так багато втрачаємо). Був драйв і страх нових починань. Була зреалізована мрія, на яку я чекала 10 років (має скоро бути в ефірі) - дякую супер команді – хочу ще. Був несподіваний дзвінок і зняття рожевих окулярів, були удари в спину і були найсокровеніші зізнання… " – розговорилася Карпа.

Читайте також: