Наталка Карпа опинилася в епіцентрі вибухів у Львові й нажахала наслідками: "Влетів поруч нас"

Наталка Карпа / © instagram.com/natalkakarpa

Українська співачка Наталка Карпа повідомила про серйозні наслідки обстрілу Львова.

Співачка у своєму фотоблогу розповіла, що повітряна тривога застала її з донькою Златою на дистанції. Вона була у своїх справах, а її дитина — у садочку. На щастя, шестирічна дівчинка разом з іншими дітьми одразу спустилася в укриття. Проте зіркова мама зізнається, що тривалий час не знаходила собі місця.

І виявилося її внутрішня тривога була не марною. На жаль, поблизу садочка і будинку зіркової родини відбулося влучання ворожого дрону. Наталка поділилася, що постраждав житловий будинок і показала фото з вибитими вікнами і пожежею, яка охопила верхній поверх.

Сториз Наталки Карпи / © instagram.com/natalkakarpa

Сториз Наталки Карпи / © instagram.com/natalkakarpa

Сториз Наталки Карпи / © instagram.com/natalkakarpa

«Львів палає. Було дуже гучно. Ще коли стоїть біля дому аварійна і всі дивляться в бік садочку, де ходить Злата, а десь звідти дим і в групі садочка дві хвилини ніхто не відписував… Чесно, думала все всередині перевернеться… „Шахед“ влетів в житловий будинок неподалік… Влетів поруч нас», — написала Карпа.

Зазначимо, у Львові 24 березня пролунали вибухи — російські дрони вдарили по кількох районах міста. Є руйнування в центрі та у Сихові, пошкоджено житлові будинки, а також об’єкт спадщини ЮНЕСКО. Попередньо відомо про понад 10-х поранених.