Наталка Карпа після розриву з чоловіком випустила промовистий кліп на трек "Чуєш, не йди"

У кліпі артистка зіграла роль психотерапевтині, яка спостерігає за непростими стосунками пари.

Українська співачка Наталка Карпа, яка у листопаді розповіла про кризу у стосунках з чоловіком, випустила промовистий кліп на пісню "Чуєш, не йди".

Виконавиця запрем’єрила відео, у якому виступила в ролі психотерапевтині. Вона спостерігає за парою, стосунки якої контрастують між коханням та розчаруванням і звинуваченнями. Герої ролику – друзі співачки, подружжя та хореографи Всеволод та Наталія Левицькі, з якими зірка товаришує понад 10 років.

"Я не просто розповідаю про історію сильної жінки в кліпі, її співпереживання, її зізнання, її біль… Я в ролі психотерапевтині, досліджую, здавалось б, складні моменти чужої пари, і впізнаю себе. Мені хотілось зануритись в глибину, в зміст! Можливо, в мене зараз такий філософський настрій, і звісно він відображається у моїй творчості та музиці, яку ми робимо. Просто по-іншому я не вмію, - я звикла бути щирою зі своїм слухачем. Якщо мене щось болить, я про це розповідаю", – поділилася артистка.

Нагадаємо, раніше артистка розповіла, з народженням дитини їхні стосунки з чоловіком Євгеном Тереховим суттєво змінилися. Наталка зазначила, що дала коханому трохи розслабитися: "У нас було так, що він працює, а я доглядаю дитину. Він добувальник, а я вже сімейний устрій. Ні, так не можна. Тому що коли він йшов на роботу, я ту саму добу працювала, я до 9 вечора з малечею ані на хвилину не сідала", – ділилася знаменитість зі "Зірковим шляхом". Також тоді артистка додала, що літо 2021 року було найскладнішим у її житті. Втім, що сталося – Наталка не сказала.

Читайте також: