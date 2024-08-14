Наталка Карпа похизувалася, як чоловік з фронту привітав її з 43-річчям та який сюрприз зробив

Українська співачка Наталка Карпа повідомила про своє особисте свято. Так, 14 серпня вона святкує день народження. Артистці виповнюється 43 роки.

Від самого ранку зірка отримує привітання від рідних, друзів, колег і прихильників. Без уваги співачку не залишив і чоловік-військовий Євген Тєрєхов, який просто з фронту привітав її з днем народження.

Зокрема, коханий адресував Наталці Карпі допис в Instagram. Тєрєхов подякував артистці за підтримку та опору в тяжкі хвилини. Також він зазначив, що вона просто неймовірна дружина, мама і донька.

Наталка Карпа / Фото: instagram.com/natalkakarpa

"Дякую тобі за те, що завжди поруч. Ти – підтримка і опора, радість і ніжність. Ти – мама, донька, дружина, подруга. Завжди будь!" – адресував дружині Тєрєхов.

Наталка Карпа не залишилася і без подарунка від чоловіка. Коханий виконавиці зробив сюрприз та замовив доставлення квітів. Співачка отримала чималий букет червоних троянд, разом з якими була й вітальна листівка з написом: "З днем народження, кохана!".

Сюрприз для Наталки Карпи від чоловіка / Фото: instagram.com/natalkakarpa

Нагадаємо, нещодавно дружина співака MONATIK святкувала день народження. Артист адресував коханій теплі привітання та показав їхнє миле спільне фото.

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