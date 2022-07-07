Наталка Карпа показала дворічну доньку у лікарні та розповіла, що трапилося з дівчинкою

Українська співачка Наталка Карпа наразі разом з дворічною донькою Златою перебуває у Польщі, куди була змушена виїхати через війну в Україні.

На сторінці в Instagram Наталка Карпа розповіла, що у Польщі вони з дворічною донькою були змушені звернутися за допомогою до місцевих лікарів.

У дівчинки діагностували серйозний вірус. У фотоблогу Карпа поділилася досвідом звернення до польських лікарів:

"Вперше побувала як пацієнтка у іноземній лікарні. Точніше сказати, у польському шпиталю і, точніше сказати, я як супроводжуюча особа (мати), бо в лікарню потрапила Злата. Підхопили ротавірус … впоратись самим не вдавалось, тому постукались до місцевої клініки. Протоколи лікування трохи різняться з Україною, принаймні мені так здалось. Медицина на хорошому рівні, відповідально і дуже уважно до нас поставилися! Словом, два дні лікування, десяток аналізів, чотири крапельниці, і ми вже вдома, у сестри!" – розповіла Карпа.

Також вона поділилася милим відео, на якому з маленькою Златою разом співає свій хіт "А калина не верба".

Шанувальники Наталки, своєю чергою, побажали дівчинці найшвидшого одужання та зазначили, що вона дуже мила.

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