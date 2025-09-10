ТСН у соціальних мережах

Наталка Карпа показала, як вночі з 5-річною донькою ховалася від ворожого обстрілу Львова

У ніч проти 10 вересня Росія атакувала Львів. Наталка Карпа показала, як із родиною ховалася під час обстрілу.

Валерія Сулима
Наталка Карпа

Українська співачка Наталка Карпа показала, як разом із 5-річною донькою та мамою ховалася від ворожого обстрілу Львова.

Так, країна-агресорка Росія у ніч проти 10 вересня атакувала місто дронами та ракетами. На щастя, минуло без жертв та руйнування житлового фонду. Наталка Карпа перебувала під час обстрілу у Львові. Виконавиця говорить, що вони двічі спускалися до укриття. За словами артистки, було все одно страшно, але все ж таки значно безпечніше, аніж у квартирі.

Допис Наталки Карпи / © instagram.com/natalkakarpa

Допис Наталки Карпи / © instagram.com/natalkakarpa

"Двічі за ніч до укриття…Я не знаю, чесно, як ми українці це стягуємо. Наша бабуся, як каже Злата, скомандувала нас до укриття. Так, там страшно, але точно безпечніше", - ділиться артистка.

Допис Наталки Карпи / © instagram.com/natalkakarpa

Допис Наталки Карпи / © instagram.com/natalkakarpa

Врешті, з укриття Наталка Карпа разом із донькою та мамою вийшла вже тоді, коли світало. Перед садочком артистка дозволила Златі ще трішки поспати, а після цього вони поснідали в одному з закладів Львова.

"Вийшли, коли вже надворі було світло…Дозволила Златусі доспати дві години і побігли на сніданок. От так і живемо", - говорить артистка.

Допис Наталки Карпи / © instagram.com/natalkakarpa

Допис Наталки Карпи / © instagram.com/natalkakarpa

Нагадаємо, нещодавно Росія обстрілювала Київ. Під час ворожої атаки постраждала квартира футболіста Георгія Судакова. Спортсмен показував наслідки ворожого "прильоту".

