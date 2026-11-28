Наталка Карпа / © instagram.com/natalkakarpa

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Українська співачка Наталка Карпа показала свій повсякденний образ у Львові та розсекретила, скільки витратила на одяг і взуття.

Артистка стала героїнею його популярної рубрики «Скільки коштує лук?». Зустріч відбулася у компанії Святого Миколая. Карпа продемонструвала світле пальто, яке залишається в її гардеробі вже близько п'яти років. За словами співачки, свого часу за верхній одяг вона віддала приблизно 5–6 тисяч гривень. Однак справжній сюрприз чекав на блогера, коли розмова зайшла про взуття. Його вартість виявилася значно скромнішою.

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«Думаю, та 700 гривень треба купити», – пригадала Наталка, пояснюючи, як обирала пару під час зустрічі з блогером Ніколасом Кармою.

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Наталка Карпа та Святий Миколай / © instagram.com/nicolas_karma_official

Втім, навіть ця сума виявилася не остаточною. На касі співачку чекав приємний сюрприз: взуття продали ще дешевше – усього за 460 гривень. Карпа зізналася, що навіть перепитала продавців, чи правильно зрозуміла ціну.

«Я кажу: серйозно?» – зі сміхом згадала артистка.

Наталка Карпа та Святий Миколай / © instagram.com/nicolas_karma_official

Під час зустрічі Ніколас Карма також пояснив, чому з'явився на зйомці разом зі Святим Миколаєм. Блогер розповів, що народився 19 грудня, тому його справжнє ім'я – Микола, а Ніколас Карма є творчим псевдонімом. Святий Миколай, якого запросили до відео, своєю чергою розповів про символіку єпископського вбрання та показав елементи церковного облачення.

Наталка Карпа та Святий Миколай / © instagram.com/nicolas_karma_official

Однак розмова поступово вийшла за межі моди та цінників. Гості поділилися історіями про дитячі мрії, які сьогодні особливо зворушують.

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«Кожен лист і кожне звернення дитини, коли я питаю, яка твоя найбільша мрія, – це завжди про перемогу. Мене деколи аж розчулює настільки, що здається, що зараз заплачу, але я розумію, що їм треба дарувати усмішку», – поділився Святий Миколай.

Наталка Карпа та Святий Миколай / © instagram.com/nicolas_karma_official

Своєю чергою Наталка Карпа пригадала випадок із резиденції Святого Миколая у Львові. Туди прийшла мама з хлопчиком із розладом аутичного спектру. Дитина не вірила у Святого Миколая, а жінка попросила допомогти їй викликати таксі. Та дорогою до виходу вони несподівано зустріли самого Миколая, який заговорив із хлопчиком. Згодом, уже в автомобілі, дитина раптом почала просити водія зупинитися та повернутися назад, адже переконалася, що Святий Миколай справді існує.

«Я стою, в мене сльози на очах, я плачу, я розумію, що дитина щиро відкрила своє серце», – емоційно розповіла співачка.

Наталка Карпа та Святий Миколай / © instagram.com/nicolas_karma_official

Карпа також закликала батьків приводити дітей до резиденції Святого Миколая, аби подарувати їм трохи радості та віри в диво навіть у непрості часи.

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Нагадаємо, нещодавно чоловік Наталки Карпи, який служить на фронті, зворушливо звернувся до співачки.

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