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- Гламур
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Наталка Карпа показала свій образ та приголомшила дуже низкою ціною взуття
Співачка показала світле пальто, яке носить уже п'ять років, і розповіла про несподівано вигідне придбання.
Українська співачка Наталка Карпа показала свій повсякденний образ у Львові та розсекретила, скільки витратила на одяг і взуття.
Артистка стала героїнею його популярної рубрики «Скільки коштує лук?». Зустріч відбулася у компанії Святого Миколая. Карпа продемонструвала світле пальто, яке залишається в її гардеробі вже близько п'яти років. За словами співачки, свого часу за верхній одяг вона віддала приблизно 5–6 тисяч гривень. Однак справжній сюрприз чекав на блогера, коли розмова зайшла про взуття. Його вартість виявилася значно скромнішою.
«Думаю, та 700 гривень треба купити», – пригадала Наталка, пояснюючи, як обирала пару під час зустрічі з блогером Ніколасом Кармою.
Втім, навіть ця сума виявилася не остаточною. На касі співачку чекав приємний сюрприз: взуття продали ще дешевше – усього за 460 гривень. Карпа зізналася, що навіть перепитала продавців, чи правильно зрозуміла ціну.
«Я кажу: серйозно?» – зі сміхом згадала артистка.
Під час зустрічі Ніколас Карма також пояснив, чому з'явився на зйомці разом зі Святим Миколаєм. Блогер розповів, що народився 19 грудня, тому його справжнє ім'я – Микола, а Ніколас Карма є творчим псевдонімом. Святий Миколай, якого запросили до відео, своєю чергою розповів про символіку єпископського вбрання та показав елементи церковного облачення.
Однак розмова поступово вийшла за межі моди та цінників. Гості поділилися історіями про дитячі мрії, які сьогодні особливо зворушують.
«Кожен лист і кожне звернення дитини, коли я питаю, яка твоя найбільша мрія, – це завжди про перемогу. Мене деколи аж розчулює настільки, що здається, що зараз заплачу, але я розумію, що їм треба дарувати усмішку», – поділився Святий Миколай.
Своєю чергою Наталка Карпа пригадала випадок із резиденції Святого Миколая у Львові. Туди прийшла мама з хлопчиком із розладом аутичного спектру. Дитина не вірила у Святого Миколая, а жінка попросила допомогти їй викликати таксі. Та дорогою до виходу вони несподівано зустріли самого Миколая, який заговорив із хлопчиком. Згодом, уже в автомобілі, дитина раптом почала просити водія зупинитися та повернутися назад, адже переконалася, що Святий Миколай справді існує.
«Я стою, в мене сльози на очах, я плачу, я розумію, що дитина щиро відкрила своє серце», – емоційно розповіла співачка.
Карпа також закликала батьків приводити дітей до резиденції Святого Миколая, аби подарувати їм трохи радості та віри в диво навіть у непрості часи.
Нагадаємо, нещодавно чоловік Наталки Карпи, який служить на фронті, зворушливо звернувся до співачки.