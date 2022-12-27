Наталка Карпа показала, як із чоловіком та Тарасом Тополею вітала доньку з 3-річчям

Співачка Наталка Карпа показала, як святкувала день народження донечки.

Так, спочатку артистка привітала Злату, а згодом і тато дівчинки – Євген Тєрєхов, який на деякий час повернувся з фронту. Святкували день народження донечки у кав'ярні, а Златі тато подарував набір із дитячою косметикою.

Євген Тєрєхов із донечкою / Фото: instagram.com/natalkakarpa

До речі, разом з Наталкою Карпою та Євгеном Тєрєховим на дні народженні Злати був і лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя. Загалом, він хрещений батько доньки співачки, тож теж вітав свою хрещеницю.

Тарас Тополя із донькою Наталки Карпи / Фото: instagram.com/natalkakarpa

День народження доньки Наталки Карпи / Фото: instagram.com/natalkakarpa

Після кав'ярні Наталка Карпа поїхала з донькою далі святкувати день народження. Знаменитість запросила аніматорів та влаштувала для Злати незабутнє свято.

День народження доньки Наталки Карпи / Фото: instagram.com/natalkakarpa

День народження доньки Наталки Карпи / Фото: instagram.com/natalkakarpa

До речі, іменинний торт був особливим. Він був прикрашений героями з улюбленого мультфільму Злати.

Іменинний тортик доньки Наталки Карпи / Фото: instagram.com/natalkakarpa

Нагадаємо, 26 січня донька Наталки Карпи святкувала день народження. Златі виповнилося три рочки. Виконавиця з нагоди свята присвятила донечці зворушливий допис у фотоблогу та показала новорічні спільні фото.

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