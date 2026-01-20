Наталка Карпа показалась повністю голою і підтримала Тополю, інтимні відео якої "злили" в Мережу

Наталка Карпа та Олена Тополя

Українська співачка Наталка Карпа своїми повністю голими фото підтримала Олену Тополю, інтимні відео якої "злили" в Мережу.

Олена Тополя стала жертвою злочину. Артистку без відома зняли на відео, шантажували її інтимними кадрами, вимагали гроші і врешті "злили" це все в Мережу. Олену Тополю почали активно підтримувати медійники. Зокрема, це зробила й співачка Наталка Карпа.

Виконавиця опублікувала своє пікантне фото, яке зробив чоловік. На знімку артистка зображена повністю оголена в душі. Наталка Карпа говорить, що мати нюдси – це цілком нормально. Такі світлини були лише для її архіву, але, щоб підтримати Олену Тополю вона їх опублікувала.

Наталка Карпа підтримала Олену Тополю / © instagram.com/natalkakarpa

"У мене також є нюдси (до речі, якщо що, робив їх чоловік) і, чесно, вони були лише для власного архіву. Але раз така справа - то дуже хочу підтримати Олену Тополю", - зазначила артистка.

"Злив" інтимних відео Олени Тополі – що відомо

У ніч проти 19 січня невідомі розіслали блогерам та ЗМІ відео інтимного характеру, на яких була присутня Олена Тополя. На ранок артистка вийшла з заявою. Вона повідомила, що її шантажували та вимагали гроші. Співачка не стала йти на повідку зловмисників, а подала заяву до поліції.

Врешті, правоохоронці вже затримали ймовірного зловмисника. У злочині підозрюють 23-річного киянина. Якщо провину чоловіка доведуть – йому загрожує до 12 років позбавлення волі.