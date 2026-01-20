ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
1074
Час на прочитання
2 хв

Наталка Карпа показалась повністю голою і підтримала Тополю, інтимні відео якої "злили" в Мережу

Артистка опублікувала свої пікантні фото і висловила слова підтримки колезі.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Наталка Карпа та Олена Тополя

Наталка Карпа та Олена Тополя

Українська співачка Наталка Карпа своїми повністю голими фото підтримала Олену Тополю, інтимні відео якої "злили" в Мережу.

Олена Тополя стала жертвою злочину. Артистку без відома зняли на відео, шантажували її інтимними кадрами, вимагали гроші і врешті "злили" це все в Мережу. Олену Тополю почали активно підтримувати медійники. Зокрема, це зробила й співачка Наталка Карпа.

Виконавиця опублікувала своє пікантне фото, яке зробив чоловік. На знімку артистка зображена повністю оголена в душі. Наталка Карпа говорить, що мати нюдси – це цілком нормально. Такі світлини були лише для її архіву, але, щоб підтримати Олену Тополю вона їх опублікувала.

Наталка Карпа підтримала Олену Тополю / © instagram.com/natalkakarpa

Наталка Карпа підтримала Олену Тополю / © instagram.com/natalkakarpa

"У мене також є нюдси (до речі, якщо що, робив їх чоловік) і, чесно, вони були лише для власного архіву. Але раз така справа - то дуже хочу підтримати Олену Тополю", - зазначила артистка.

"Злив" інтимних відео Олени Тополі – що відомо

У ніч проти 19 січня невідомі розіслали блогерам та ЗМІ відео інтимного характеру, на яких була присутня Олена Тополя. На ранок артистка вийшла з заявою. Вона повідомила, що її шантажували та вимагали гроші. Співачка не стала йти на повідку зловмисників, а подала заяву до поліції.

Врешті, правоохоронці вже затримали ймовірного зловмисника. У злочині підозрюють 23-річного киянина. Якщо провину чоловіка доведуть – йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

Дата публікації
Кількість переглядів
1074
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie