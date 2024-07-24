Наталка Карпа показалася з чоловіком-військовим і розсекретила, де та на якому напрямку він служить

Артистка також поділилася, як вони підтримують зв'язок на відстані.

Українська співачка Наталка Карпа вперше за тривалий час показалася з чоловіком-військовим Євгеном Тєрєховим і розсекретила, де та на якому напрямку він служить.

Так, коханий артистки захищає країну від окупантів. Він є військовослужбовцем 58-ї мотопіхотної бригади імені Івана Виговського. Наразі чоловік Наталки Карпи воює на Вугледарському напрямку, Донецька область. Більш детально співачка розповісти не може.

"Чоловік перебуває на Вугледарському напрямку, Донецька область. Він зараз у 58-й мотопіхотній бригаді ім. І. Виговського. Хотілося б розповісти більше, але краще підпишіться на Джекі і від перших уст все почуєте", - зазначила артистка.

Наталка Карпа з чоловіком / Фото: instagram.com/natalkakarpa

Також Наталка Карпа показала, як на відстані підтримує зв'язок з коханим. Хоч подружжя переживає доволі непростий період в особистому житті, однак вони є опорою одне одного та намагаються багато спілкуватися. У цьому парі допомагає відеозв'язок.

Нагадаємо, нещодавно гуморист Андрій Лузан, який мобілізується, розсекретив, де служитиме. Також комік розповів, коли в нього почнуться військові навчання.

Гуморист Андрій Лузан розсекретив, де служитиме та коли вирушить на навчання

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