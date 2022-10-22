Наталка Карпа прокоментувала, чому не має щастя в особистому житті: "Хочеться побути слабкою жінкою"

Українська співачка Наталка Карпа відверто поговорила зі своїми прихильниками у Instagram.

Так, артистка запропонувала відповісти на запитання, які найбільше цікавлять її фанатів. Звісно, здебільшого запитання та коментарі були стосовно особистого життя артистки.

Зокрема шанувальники зазначили, що Наталка – дуже сильна жінка. На що співачка відповіла, що іноді їй дуже хочеться побути слабкою жінкою за спиною сильного чоловіка.

Наталка Карпа / Фото: instagram.com/natalkakarpa

Інші ж фоловери поцікавилися у Наталки, чому вона не має щастя з чоловіками: "Не по зубам я їм. Не дотягують", - віджартувалася Карпа.

Наталка Карпа / Фото: instagram.com/natalkakarpa

Наталка Карпа / Фото: instagram.com/natalkakarpa

Втім, як відомо Наталка Карпа заміжня за героєм АТО, який нині захищає Україну на передовій, Євгеном Тєрєховим. Ще до початку повномасштабної війни у стосунках подружжя сталася криза. Пара перестала жити разом. Як зізналась виконавиця, проблеми у них почалися після народження донечки.

Коли почалася повномасштабна війна, парі було не до того, аби з'ясовувати взаємини. Євген пішов воювати на передову, а Наталка зайнялася волонтерством. Як розповіла виконавиця, вони просто поставили їхні стосунки на паузу.

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