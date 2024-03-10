Наталка Карпа розчулила, як чоловік-військовий з фронту привітав її з 8 Березня

Без уваги також не залишилися донька та мама артистки.

Українська співачка Наталка Карпа показала, як чоловік-військовий Євген Тєрєхов привітав її зі святом 8 Березня.

Коханий виконавиці нині перебуває на фронті. Утім, він вигадав спосіб, як привітати дружину зі святом. Тєрєхов замовив Наталці Карпі чималий букет рожевих тюльпанів. Без уваги також не залишилися їхня донечка Злата та мама артистки. Чоловік співачки також замовив їм букети.

Як зізналась Наталка, Тєрєхов раніше часто дарував їй квіти, а вона сердилася на нього, мовляв, марна трата коштів. Однак цього разу співачка ставиться до приємного подарунку по-іншому, адже він особливий, бо коханий замовив його просто з фронту.

Наталка Карпа / Фото: instagram.com/natalkakarpa

"Він завжди вмів дарувати тони квітів…Був період, коли я вже почала сваритись, бо то ж сімейний бюджет, "спущений на маркетинг"…А тепер, коли квіти долітають з лінії фронту, це дуже цінно!" – поділилася артистка.

Нагадаємо, нещодавно блогерка Даша Євтух хизувалася подарунком від чоловіка з нагоди особливого свято. Коханий зірки Мережі з гумором поставився до вибору презенту.

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