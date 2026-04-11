Наталка Карпа розчулила фото 6-річної доньки з батьком-військовим і довела до сліз їхньою розмовою

Артистка переймалась, що Злата росте без фізичної присутності тата в житті, а це ж їм випала нагода провести час разом.

Валерія Сулима
Наталка Карпа з чоловіком та донькою / © instagram.com/natalkakarpa

Українська співачка Наталка Карпа розчулила фото її 6-річної доньки з батьком-військовим і довела до сліз їхньою розмовою.

Коханий артистки Євген Тєрєхов служить у війську. Тож, їхня спільна донька Злата росте без фізичної присутності батька. Виконавиця не приховує, що її це неабияк хвилювало. Виконавиця розуміє, що через повномасштабну війну чимало сімей перебувають у розлуці. Проте співачці все ж таки хотілося, аби тато частіше проводив час із донечкою, адже для неї це важливо.

"Те, що завжди мене тригерило, що Злата росте без фізичної присутності тата в її дитинстві! Бо так живе зараз більшість родин в країні, на превеликий жаль… А саме тато для донечки - дуже і дуже важливий!" – ділиться знаменитість.

Чоловік Наталки Карпи з їхньою донькою / © instagram.com/natalkakarpa

Проте родині Наталки Карпи випала нагода зібратися всім разом, хоч і через травму Тєрєхова – перелом ноги. Тим не менш, вже місяць вони проводять час. Виконавиця говорить, що неабияк цінує такі моменти. По-особливому трансформується Злата, яка спочатку переймалась, чи надовго повернувся тато, а тепер – чи чекає він на них вдома.

"Нехай це лише місяць, але впродовж нього ми пережили багато трансформацій: від питання Злати: "Мам, а тато на довго до нас?" - до справжнього хвилювання: "Мам, а де тато, він ж вдома на нас чекає?". Тому радію та ціную кожній такій миті", - ділиться артистка.

Нагадаємо, тим часом співачка TAYANNA нещодавно розкрила правду про відсутність в житті її сина батька. Виконавиця розповіла про відчуття провини.

