Гламур
190
2 хв

Наталка Карпа розчулила прощанням її доньки з батьком-військовим, який їде на фронт

Євген Тєрєхов перебував у відпустці, а нині він знову вирушає на службу.

Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Наталка Карпа з чоловіком та донькою

Наталка Карпа з чоловіком та донькою / © instagram.com/natalkakarpa

Українська співачка Наталка Карпа розчулила прощанням її доньки з батьком-військовим, який їде на фронт.

Коханий виконавиці – Євген Тєрєхов – служить у війську. Проте на новорічні свята йому вдалося вирватись у відпустку. Чоловік 15 днів провів із родиною. Наталка Карпа говорить, що спершу вони адаптовувались, згодом дарували одне одному те, за чим сумували: обійми, спілкування, зустрічі з рідним. За словами артистки, час минув швидко, і Євгену вже час повертатися до служби. Донечка Злата спеціально прокинулась рано-вранці, аби провести тата.

Чоловік та донька Наталки Карпи / © instagram.com/natalkakarpa

"Сказати, що стало сумно - не сказати нічого… 15 днів побути разом, спершу адаптуватись, потім набратись того, чого не вистачало стільки часу, - обіймів, спілкування, тепла, роздумів, зустрічей з друзями та родиною… І тільки починаєш входити в смак, а тут вуаля - повертаємось в реальність!" – говорить артистка.

Особливо Наталці Карпі болісно, що донечці доводиться знову прощатися з татом. Поки виконавиця вийшла на подвір'я, аби провести чоловіка, Злата розбудила дідуся та бабусю, аби ті підсадили її на підвіконня, щоб та змогла провести тата. Співачка зізнається, що в такі моменти неабияк болісно.

Донька Наталки Карпи проводжає тата на фронт / © instagram.com/natalkakarpa

"Такі моменти просто розбиваються на частинки, на молекули, розкладають твою свідомість… Я пішла проводжати Джекі (чоловіка – прим. ред.) на вулицю, а Злата побігла швидко у спальню до дідуся та бабусі, розбудила їх і попросила підсадити її на вікно, щоб татові "зробити сердечко", - ділиться співачка.

Нагадаємо, нещодавно танцівник-військовий Дмитро Дікусар, який служить на фронті, приїздив до Києва у відпустку. Хореограф вперше за тривай час з'явився на публіці.

