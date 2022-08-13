Наталка Карпа розповіла про стосунки з чоловіком після кризи та випустила щемливу пісню про кохання

Наталка Карпа також анонсувала відеопроєкт, основу якого складуть історії жінок, які чекають чоловіків з фронту.

Композицію "Жінка, що тебе чекає" створив співак та композитор Влад Дарвін. За словами Наталки пісня була записана ще 22 лютого та вже була готова для випуску, але війна змінила плани. Вся творча діяльність була спрямована на благодійні концерти для ЗСУ. Крім того, сама пісня "Жінка, що тебе чекає" набула нових сенсів, адже ми 24 лютого прокинулись в країні, у якій кожна третя родина тепер чекає на рідну людину з війни.

"Ця тема мені дуже близька, бо з нею я зіштовхнулася ще 2016 року на початку наших стосунків з Євгеном (Євген Тєрєхов, військовий, чоловік Наталки Карпи – прим.ред). Якось ми з ним були в гостях у його бойових побратимів, і там я познайомилась з дружинами військових. Я плакала від їхніх історій, як вони проводжали чоловіків на фронт, про ці повідомлення, які чекаєш перед сном, бо заснути неможливо від тривоги, і як радієш короткому: "Живий, все добре"; про те, як дітей заспокоювали, а самі не знаходили собі місця вдома, про ті короткі, але щасливі зустрічі під час ротацій і знову сльози прощання… А зараз з цим зіштовхнулися сотні тисяч українських сімей", - прокоментувала Карпа.

Чоловік Наталки Карпи Євген Тєрєхов "Титановий Джексон" зараз знову захищає Україну на передовій, тому ця тема особливо близька для співачки. Саме їхня історія стосунків надихнула на створення пісні Влада Дарвіна.

"Колись давно я мріяв написати пісню про безмежну силу закоханої жінки. Але щоб повністю здійснити цей задум мені не вистачало однієї іскри – справжньої драматичної історії життя. На написання пісні "Жінка, що тебе чекає" мене надихнуло інтерв'ю Наталки Карпи, на яке я натрапив абсолютно випадково ще до війни. Я відчув дещо особливе, що відчувають, коли дочитують величний роман про кохання. Демка була готова за дві доби. Я подумав, що першою цю пісню маю показати саме Наталці, адже по суті це вона мене надихнула на її створення", - прокоментував Дарвін.

Нагадаємо, що з народженням дитини стосунки Наталки Карпи з чоловіком Євгеном Тереховим суттєво змінилися. Наталка зазначила, що дала коханому трохи розслабитися: "У нас було так, що він працює, а я доглядаю дитину. Він добувальник, а я вже сімейний устрій. Ні, так не можна. Тому що коли він йшов на роботу, я ту саму добу працювала, я до 9 вечора з малечею ані на хвилину не сідала", – ділилася знаменитість. Також тоді артистка додала, що літо 2021 року було найскладнішим у її житті. Втім, що сталося – Наталка не сказала.

За тиждень до війни Наталка Карпа ділилася, що не живе з чоловіком.

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