Наталка Карпа схудла на 15 кіло і показала фігуру у бікіні: "Не думайте брати приклад"

Артистка схудла через стрес.

Українська співачка Наталка Карпа два роки тому стала мамою, народивши донечку Злату.

Артистка зізналася, що під час вагітності і після пологів набрала понад 20 кілограмів. Втім, зараз знаменитість неймовірно схудла. Юзери почали цікавитися секретом стрункості кумирки, тому зірка вирішила поділитися своїм досвідом. На сторінці в Instagram виконавиця показала, який вигляд має в бікіні та зізналася, що скинула зайві кіло через стрес.

Наталка Карпа / instagram.com/natalkakarpa

Співачка поділилася, що довго не розповідала про зміни у фігурі, оскільки не хотіла пропагувати неправильний метод.

"Але маємо те, що маємо! Я втратила 12-15 кг ваги через стрес… Так-так, сильні емоції (як негативні, так навіть позитивні) здатні забирати енергію і в тому числі кілограми. Зазвичай, колись свої хвилювання і переживання я заїдала і, відповідно, набирала. А тепер організм після народження дитини змінився: у зоні відповідальності не лише моє "я", а й моя дитина. Тіло не сприймало харчів, як і серце побаченого і почутого. Одне, що рятувало - вітаміни (комплекс вітамінів, їх навчилась пити під час вагітності і вживаю до сьогодні). Тому перший раз, але таке скажу – не думайте брати приклад! Стрес - не вихід для скидання зайвого", – повідомила Наталка.

Карпа додала, що схуднути можна, збалансувавши харчування, додавши фізичні навантаження і позитивне мислення. Також вона порадила прихильникам сконцентруватися на любові до себе і тих, хто любить вас. Тоді, за її словами, гарна форма гарантована.

Наталка Карпа / instagram.com/natalkakarpa

Зауважимо, нещодавно Наталка Карпа вперше розповіла про кризу у стосунках з чоловіком. Подружнє життя артистки з героєм АТО Євгеном Тереховим дало тріщину. Втім, за словами зірки, говорити про розлучення ще рано.

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