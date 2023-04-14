Наталка Карпа відповіла, чи розлучилася з чоловіком-воїном і чи спілкується її донька з батьком

Вже понад рік ширяться чутки про розрив артистки і Євгена Терехова.

Українська співачка Наталка Карпа розповіла, що відбувається в її особистому житті.

У програмі ЖВЛ артистка прокоментувала, чи справді офіційно розлучилася з чоловіком, українським захисником Євгеном Тереховим.

Терехов ще від 2014-го боронить Україну. Того ж року він пережив важке поранення. 83 уламки дістали, ще 20 - не вдалося. Через титанову пластину в голові він отримав прізвисько "Титановий Джексон". Коли повернувся до цивільного життя, закохався у Наталку. Довго і гарно домагався її уваги і всього за півтора місяця стосунків освідчився.

2019 року у пари народилася донька Злата. Та перед повномасштабною війною у родині почалися розлади. Тоді Карпа ділилася, що вони з чоловіком переживають кризу. Вже рік ширяться чутки, що подружжя розлучилося.

Яка страшна втрата змусила Наталку Карпу співати та що у зірки в особистому житті

Повномасштабне вторгнення дало їм з чоловіком час для роздумів і шанс врятувати кохання. Чи вдасться зберегти родину - Наталка не береться прогнозувати. Єдине, каже, за цей час припинила боятися самотності.

"Війна дала нам той час і дає той час, щоб ми, напевно, щось для себе зрозуміли. Або не зрозуміли. А час покаже. Людина сама приходить в цей світ і сама йде з цього світу. Тому, Карпа, розслабся, самотність – це таке. Це я сама собі роблю психотренінги", - прокоментувала артистка.

Наталка додала, що наразі все стоїть на паузі через повномасштабну війну:

"Напевно, за цей рік ми бачилися п'ять разів. Ми зачекаємо. Ми мудрі люди. Я вірю, що ми розберемося з тим всім. По-доброму, по-мудрому. Я знаю одне, що я хочу бути щасливою жінкою. Я на це заслуговую без зайвої скромності", - сказала артистка.

Наталка Карпа з чоловіком і донькою / Фото: instagram.com/natalkakarpa

Вкрай рідко через повномасштабну війну Терехов бачиться з донькою. За словами Карпи, дівчинка знає, що тато воює, але дуже за ним сумує: "Вона знає, що тато воює. Болить за нього. Він не має змоги бачити, як росте його дитина", - прокоментувала Карпа.

Нагадаємо, на початку цього року чоловік Наталки Карпи Євген Терехов прокоментував чутки про їхнє розлучення. "Титановий Джексон" розповів, у яких стосунках вони нині перебувають.

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