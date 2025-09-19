ТСН у соціальних мережах

Наталка Карпа відповіла на чутки про розлучення з чоловіком після 9 років шлюбу: "Були непрості часи"

Артистка показала фото зі свого весілля у дев'яту річницю шлюбу.

Наталка Карпа з чоловіком

Наталка Карпа з чоловіком / © instagram.com/natalkakarpa

Українська співачка Наталка Карпа чуттєво висловилася про шлюб з чоловіком-військовим Євгеном Тєрєховим.

Днями закохані святкували дев'яту річницю весілля. З цієї нагоди Наталка оприлюднила архівні фото з весілля та зворушила спогадами про особливий день. Водночас зірка спростувала чутки про їхнє нібито розлучення. Співачка наголосила, що дійсно за цей весь час траплялося різне і були кризи, але вони здолали всі труднощі та зараз щасливі поруч одне з одним.

Наталка Карпа з чоловіком / © instagram.com/natalkakarpa

Наталка Карпа з чоловіком / © instagram.com/natalkakarpa

Наталка Карпа з чоловіком / © instagram.com/natalkakarpa

Наталка Карпа з чоловіком / © instagram.com/natalkakarpa

Наталка Карпа з чоловіком / © instagram.com/natalkakarpa

Наталка Карпа з чоловіком / © instagram.com/natalkakarpa

"Дев'ять років нашій родині з Євгеном. І маючи немаленький досвід за спиною, скажу одне — важливо дивитись разом в одному напрямку! І хоча деякі пабліки пишуть, що ми розлучились і лише підтримуємо зв'язки, бо в нас є донечка… Я просто додам, що в нас були непрості часи як у подружжя (але в кого їх не буває), і, до речі, дякую всім, хто підтримував і вірив у краще! Не все є так, як ми цього хочемо, але ми завжди отримуємо результат нашої праці над кращою версією себе, над стосунками, над тим, що справді святе та дороге для тебе!" — поділилася Наталка.

Артистка також показала "найголовніше досягнення за дев'ять років" — фото маленької донечки Злати, яка зараз вже значно підросла.

Донька Наталки Карпи в дитинстві / © instagram.com/natalkakarpa

Донька Наталки Карпи в дитинстві / © instagram.com/natalkakarpa

Нагадаємо, нещодавно лідер "Другої Ріки" Валерій Харчишин вперше підтвердив чутки про роман з телеведучою Яніною Соколовою і чим він закінчився.

