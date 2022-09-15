Наталка Карпа відповіла, у яких стосунках перебуває з чоловіком

Виконавиця Наталка Карпа розповіла про стосунки з чоловіком Євгеном Тєрєховим, який нині захищає Україну на передовій.

Загалом, у подружжя сталася сімейна криза. Ще до початку повномасштабної війни вони перестали жити разом. Як зізналась виконавиця, проблеми у них почалися після народження донечки.

"У нас, напевно, почалися якісь проблеми, коли з'явилася Злата. Мабуть, кожна сім'я переживає якісь свої кризи. З чим це пов'язано? Ну, по-перше, відповідно, ми були завжди, коли ми були двоє, ми були ні до чого вдома не прив'язані. Ми хотіли - поїхали туди, поїхали туди, пішли до кіно, у нас менше відповідальності. Коли з'явилася дитина, звичайно ж, поріг відповідальності зовсім інший став. Десь колись щось у тебе накопичується, ти вчасно це не виливаєш, не відкриваєшся, десь воно назбирується, назбирується, і може, в певний якийсь момент у нас був такий емоційний вибух", - поділилася Наталка у подкасті для "Клуб Не Мамкай".

Наталка Карпа, Євген Терехов та їхня донечка / Фото: instagram.com/natalkakarpa

Коли почалася повномасштабна війна, парі було не до того, аби з'ясовувати взаємини. Євген пішов воювати на передову, а Наталка зайнялася волонтерством. Як розповіла виконавиця, вони просто поставили їхні стосунки на паузу.

"Насправді ми в певний момент якось навіть заморозили наші стосунки. Я його, якщо чесно, боюся зайвий раз запитувати. Зізнаюся, що я просто подивилася одне з його останніх інтерв'ю, він сказав таку фразу: "У мене війна". Зайвий раз його щось запитувати, які в нас стосунки зараз? Я не буду", - додала артистка.

Співачка зізнається, що Євген постійно телефонує їй з донечкою, а коли є така можливість, то навіть приїжджає. Вона ж, своєю чергою, хвилюється за чоловіка, адже не хоче, аби війна забрала у Злати тата.

"Він недавно був, якраз коли були воєнні дії в стороні Бахмута, був один такий дзвінок... Він нам постійно телефонує, ми постійно на зв'язку, і він телефонує, і я розумію, що я чую в трубку, як іде так "бух, бух..." Я кажу: "Що це там таке?" Він каже: "Все нормально, я в навушниках, мені воно не заважає". Я розумію, що вони там звикли, але мені це дуже страшно", - поділилася знаменитість.

Нагадаємо, нещодавно Наталка Карпа випустила першу від повномасштабного вторгнення РФ до України композицію під назвою "Жінка, що тебе чекає".

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