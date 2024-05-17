Наталка Карпа відверто розповіла про проблеми у шлюбі з чоловіком-військовим і думки розлучитися

Українська співачка Наталка Карпа зізналася, що зараз разом з чоловіком-військовим Євгеном Тєрєховим вони долають складні періоди у стосунках.

Зірка приголомшила, що ще на початку роману була готова розлучитися з обранцем. Проте згодом все налагодилося, а потім знову зійшло нанівець. Зокрема, чергову кризу подружжя відчуло перед початком великої війни. Як зізнається Наталка, почуття Євгена згасли до неї.

"Щиро скажу, я намагаюся зараз розібратися, чи є кохання… У нас було різне за п'ять років. В перший рік я думала ми взагалі будемо розлучатися. Потім все було дуже класно, з'явилася Злата (донька – прим. ред.). Мені розбили серце. У попередніх стосунках я розбивала серце. І навіть жартувала, що може це моя карма. Ми мали різні погляди на сім'ю. Він прийшов до мене і каже: "Наталко, я до тебе охолов". Я знецінювала себе. Людина, яка тебе любила і носила на руках, в один момент нічого до тебе не відчуває… І ти стаєш, ніби непотрібною", - зізналася Наталка в інтерв'ю Славі Дьоміну.

Наталка Карпа з родиною / Фото: instagram.com/natalkakarpa

Втім, за словами виконавиці, вони з чоловіком відчайдушно намагаються врятувати кохання за допомогою спілкування. До того ж Карпа зізнається, що чоловік живе окремо від неї з донькою. Хоча у відпустці з фронту він здебільшого проводить час спільно з ними.

"Зараз ми пропрацьовуємо багато моментів. У нас дуже тепле спілкування. Є діалог. Ми знову починаємо відкривати одне одному душу. Він зараз на фронті. У нього є інша квартира, він з'їхав. Проте, коли він їде з фронту у відпустку, він їде до мене і каже, що їде додому. Це важливий момент. Ми працюємо над стосунками понад два роки. Все це почалося влітку перед повномасштабною війною", - поділилася співачка.

Наталка Карпа з родиною / Фото: instagram.com/natalkakarpa

Наразі виконавиця не боїться залишитися одна. Ба більше, Наталка зазначила, що минулого року її адвокат вже готував документи для її розлучення з Тєрєховим. Проте коханий, прийшовши з надважкого завдання на фронті, запевнив, що змінив свою думку та нарешті відродив свої щирі почуття до дружини.

"Я себе ловила на тому, що у мене залежність (від коханого – прим. ред.). І коли я чула від нього слово "розлучення", виступали сльози на очах, а серце калатало. Проте рік тому я сама підготувала документи на розлучення. Документи є, але ми не розлучилися. Минулого літа "Джексон" (позивний чоловіка – прим. ред.) був на одному завданні в дуже небезпечному місці і, за його словами, це все змінило… Він сказав: "Я переглянув своє життя і знову повернувся до тебе". Ми пробуємо на відстані", - пояснила зірка.

Нагадаємо, нещодавно дружина Віктора Павліка, блогерка Катерина, також заговорила про негаразди у їхній родині.

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