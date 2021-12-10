Наталка Карпа вперше натякнула на причину розриву з чоловіком: "Я бачу свої помилки"

Пара була у шлюбі п'ять років.

Українська співачка Наталка Карпа декілька тижнів тому відверто зізналася, що зараз переживає не найкращі часи у стосунках з чоловіком.

Як відомо, п'ять років тому Наталка вийшла заміж за героя АТО Євгена Терехова. А три роки тому у подружжя народилася донька Злата. Та, як розповіла артистка у програмі "Зірковий шлях", з появою дитини їхні стосунки з Євгеном суттєво змінилися.

Причиною кризи у стосунках Карпа частково вбачає і в собі:

Наталка Карпа з донькою та чоловіком / instagram.com/natalkakarpa

"Скажу, що я певно, не зовсім здала цей іспит на відмінно, тому що я бачу свої помилки. Є якісь незворотні моменти, є якісь моменти, які можна підправити. Я дала йому в певний момент трохи розслабитися. У нас було так, що він працює, а я доглядаю дитину. Він добувальник, а я вже сімейний устрій. Ні, так не можна. Тому що коли він йшов на роботу, я ту саму добу працювала, я до 9 вечора з малечею ані на хвилину не сідала", - пояснила Карпа.

Наталка Карпа з донькою та чоловіком / instagram.com/natalkakarpa

Артистка додала, що це літо було найскладнішим у її житті, однак що сталося – Наталка говорити не хоче.

"Я знову відчула, що таке броня у серці. Та я з тих, жінок хто до останнього воюватиме за свою сім'ю, що б там не було. Це було найскладніше літо у моєму житті. Я вирішила взяти паузу, я вирішила не загадувати наперед. Тому що сім'я для мене це велика цінність", - сказала Карпа.

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