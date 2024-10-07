Наталка Карпа вперше розповіла про складні хвороби чоловіка-воїна: "Лягає на операцію"

Українська співачка Наталка Карпа розповіла про службу її чоловіка Євгена Тєрєхова та які хвороби його спіткають на фронті.

За словами артистки, її коханий завжди наражає на небезпеку свій стан. Зокрема, на початку повномасштабного вторгнення Євген домігся зміни групи інвалідності з 2-ї на 3-ю, щоб тільки долучитися до ЗСУ. До того ж чоловік з позивним "Джексон" воює ще з 2014 року. Під час АТО він отримав складне поранення голови й переніс операцію з вставлення титанової платини в череп. А згодом йому вставили медичну сітку через декілька гриж.

"Євген діючий воїн. Не зважаючи на його поранення. У нього була 2-га група інвалідності й він дуже хотів, щоб його перевели на третю, щоб він міг піти воювати. У нього в голові титанова пластина, а в животі – сітка, яка тримає його корсет, бо в нього через надмірне підняття ваги з'явилося кілька гриж", - розповіла співачка в інтерв'ю телеканалу "Дім".

Євген Тєрєхов / Фото: instagram.com/jacki_boy89

Проблеми зі здоров'ям почали загострюватися, коли Тєрєхов продовжив службу в ЗСУ вже під час повномасштабного вторгнення. Як говорить Карпа, коханому знову потрібна операція. Зокрема, щоб зафіксувати нову сітку у черевній порожнині, адже зараз він відчуває неабиякий дискомфорт на фронті.

"Він лягає на операцію. Треба зробити операцію, цю сітку поставити на місце, аби якось краще її вмонтувати, щоб не було проблем із защемленням. Це може бути в будь-який невдалий момент. У нього таке було, коли майже тиждень сиділи в лісі, Кремінна, а він каже: "від того, як я спрацюю залежить і життя моїх підопічних, а в мене рубає тиск двісті". Каже, що "я знаю, я відчуваю, а зробити нічого не можу, бо у нас є своє певне завдання", - пояснює Наталка.

Нагадаємо, нещодавно співак-воїн Михайло Безушко також розповів про свої травми, отримані на фронті, та як змінилося його життя у лавах ЗСУ.

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