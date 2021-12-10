Наталка Карпа вперше розповіла про свого коханого, який трагічно загинув

Цей чоловік був першим великим коханням артистки.

Українська співачка Наталка Карпа вперше розповіла про своє велике перше кохання, який трагічно загинув за нез'ясованих обставин.

У програмі "Зірковий шлях" Карпа поділилася, що раніше про це ще ніколи не говорила. Наталка зустріла коханого, коли вступила до медичного університету. Проте артистка дуже мріяла про творчість, тож пішла працювати на львівську радіостанцію.

Там редактором Наталки був відомий львівський журналіст Василь Чудик і до нього у співачки виникли почуття. Карпа пригадує, що коли його бачила, у неї зникав дар мови.

Перше кохання Наталки Карпи

Але цій історії не судилося закінчитися хеппі ендом. Василь загинув і Наталка впевнена, не випадково.

"Він був журналіст. Журналіст без страху. Були погрози у його бік, на які він не зважав. І якось стався, скажімо так, "нещасний випадок". Коли вже потім наймали приватних детективів, щоб розслідувати всю цю історію, було багато глухих і незрозумілих кутів", - поділилася Карпа.

Історія загибелі журналіста залишилася нерозгаданою.

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