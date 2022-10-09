Наталка Карпа з 2-річною донькою влаштувала осінню фотосесію на пагорбі

Українська співачка Наталка Карпа потішила шанувальників свіжими кадрами зі своєю донькою Златою.

На сторінці в Instagram зіркова мама розмістила серію знімків, де зображена разом з 2-річною донечкою. Артистка з дитиною влаштувала осінню фотосесію.

Наталка Карпа з донькою / Фото: instagram.com/natalkakarpa

На фотографіях, якими поділилася Карпа, вона разом з донькою позує, сидячи зі Златою на ковдрі на пагорбі, а також тримаючи дівчинку на руках. Окрім того, Наталка показала, як підросла її Злата.

Наталка Карпа з донькою / Фото: instagram.com/natalkakarpa

Донька Наталки Карпи / Фото: instagram.com/natalkakarpa

"Просто правильна субота!" – підписала знімки співачка.

Своєю чергою, шанувальники виконавиці наробили їй з донечкою щирих компліментів: "Боже, яка гарненька", "гарнезні дівчатка, будьте щасливі", "Наталко, яка у вас гарна малеча росте!", "маленька дуже на вашого чоловіка Євгена схожа".

Донька Наталки Карпи / Фото: instagram.com/natalkakarpa

Нагадаємо, також дружина ведучого та журналіста Дмитра Гордона Олеся Бацман показала, як підросла їхня молодша донька. Дівчинці сьогодні, 9 жовтня, виповнюється три роки.

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