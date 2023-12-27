Наталка Карпа захопила кадрами, як із чоловіком 4-річчя доньки святкувала

У родині співачки Наталки Карпи 26 грудня було свято. Донька виконавиці – Злата – святкувала день народження.

У своєму Instagram артистка показала, як вітала дівчинку з 4-річчям та яке свято вони разом із чоловіком Євгеном Тєрєховим організували для неї.

День народження доньки Наталки Карпи / Фото: instagram.com/natalkakarpa

Виконавиця не стала влаштовувати гучних вечірок. Вона покликала лише дітей, які порозважалися в ігровій кімнаті разом із аніматорами, а також найближчих друзів. Наталка Карпа говорить, що навіть у тяжкі часи дітлахам потрібно влаштовувати свята.

"Маємо час, який точно не для гучних святкувань! Але теплі сімейні зустрічі ніхто не скасовував, особливо, коли в родині гарна календарна дата", - поділилася артистка.

День народження доньки Наталки Карпи / Фото: instagram.com/natalkakarpa

Наталка Карпа розповіла, що донечці та її маленьким друзям неабияк сподобалося святкування дня народження. Вони стрибали на батутах, досліджували лазанку, розважалися з аніматорами, а також спостерігали за бульбашковим шоу.

День народження доньки Наталки Карпи / Фото: instagram.com/natalkakarpa

"Емоцій у донечки та її маленьких друзів, які прийшли до дитячого центру, було дуже багато, в основному в фіналі - це були сльози, бо ніхто не хотів розходитись!" – поділилася співачка.

Щоправда, артистка зізналась, що деякі розваги вони все ж таки собі дозволити. Зокрема, заколядували під акордеон, бо це вже їхня традиція, а також ласували смачним тортом.

День народження доньки Наталки Карпи / Фото: instagram.com/natalkakarpa

"Єдине, що з розваг ми собі дозволили - акордеон, під який родиною та близькими друзями колядували, бо це наші різдвяні традиції, і два смачних тортики, бо дитинство має бути солодким! Любимо, тебе, наша донечко, наше золотко, заради тебе і таких як ти діток, будемо здобувати перемогу і плекати нашу Україну!" – зазначила артистка.

День народження доньки Наталки Карпи / Фото: instagram.com/natalkakarpa

Нагадаємо, доньці Наталки Карпи 26 грудня виповнилося 4 роки. Артистка вже вітала Злату зі святом та показувала їхні милі фото.

Читайте також: