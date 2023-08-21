Наталка Карпа закружляла з чоловіком у романтичному танці та показала ніжні поцілунки з ним

Українська співачка Наталка Карпа закружляла з чоловіком-військовим Євгеном Тереховим у танці та показала ніжні поцілунки з ним.

Так, артистка влаштувала сімейну фотосесію. Наталка разом з чоловіком та 3-річною донечкою Златою попозувала перед камерою в полі серед гортензій. Подружжя демонструвало на знімках сімейну ідилію.

Наталка Карпа з чоловіком та донькою / Фото: instagram.com/natalkakarpa

Вони весело фотографувалися з їхньою донечкою, корчили кумедні гримаси, дуркували та ніжно обіймали одне одного.

Наталка Карпа з чоловіком та донькою / Фото: instagram.com/natalkakarpa

Особливо прихильників потішили кадри, на яких Карпа позувала разом з Тереховим. Чоловік дарував співачці ніжні поцілунки, кружляв з нею в романтичному танці та носив на руках.

Наталка Карпа з чоловіком та донькою / Фото: instagram.com/natalkakarpa

Схоже, подружжю вдалося подолати всі проблеми у стосунках та зберегти шлюб. Ще наприкінці 2021 року артистка розповідала, що вони з Євгеном Тереховим переживають кризу. Стосунки пари суттєво змінилися після народження доньки Злати. Подружжя навіть роз'їхалося та не жило разом. Коли почалася повномасштабна війна, Наталка та Євген поставили їхні стосунки на паузу. Однак, судячи зі світлин, подружжя таки подолало кризу та помирилося.

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