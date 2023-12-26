Наталка Карпа замилувала кадрами з помітно підрослою донькою й привітала її з важливим святом

Сьогодні, 26 грудня, в родині української співачки Наталки Карпи свято. У її доньки Злати день народження.

Дівчинці виповнилося 4 роки. З нагоди свята зірка у своєму фотоблогу присвятила доньці допис, де ніжно привітала її з днем народження. Зокрема, Наталка також додала деякі кадри, зроблені у період дорослішання Злати.

Наталка Карпа святкує 4-річчя доньки / Фото: instagram.com/natalkakarpa

Наталка Карпа святкує 4-річчя доньки / Фото: instagram.com/natalkakarpa

Наталка Карпа святкує 4-річчя доньки / Фото: instagram.com/natalkakarpa

Наталка Карпа святкує 4-річчя доньки / Фото: instagram.com/natalkakarpa

"Донечці Златі сьогодні виповнюється 4️ роки! Жодні слова не зможуть описати те, що я відчуваю в своєму серці до цієї крихітки! Лише просто додам, що дякую Богу, ЗСУ, рідним та близьким людям, бо Ви є опорою нашої родини! І що важливо, додам, у свої чотири вона чітко знає, що вона україночка", - розчулила підписом виконавиця.

Наталка Карпа святкує 4-річчя доньки / Фото: instagram.com/natalkakarpa

До слова, на кадрах можна побачити іменинницю і з татом-військовослужбовцем. Вони ніжно обіймаються й цілують одне одного.

Наталка Карпа святкує 4-річчя доньки / Фото: instagram.com/natalkakarpa

Наталка Карпа святкує 4-річчя доньки / Фото: instagram.com/natalkakarpa

Наталка Карпа святкує 4-річчя доньки / Фото: instagram.com/natalkakarpa

Прихильники Карпи також щиро привітали її доньку з днем народження у коментарях.

Вітання Златці! Щоб була щасливою, здоровою та красивою україночкою

Вітаю вас з чарівною дівчинкою! Дай Боже їй і вам щасливого життя під мирним небом України!

Вітаю, нехай буде здорова і щаслива ця маленька красуня, дуже люблю вашу родину і захоплююсь вами, Наталю

Нагадаємо, нещодавно Наталка Карпа розчулила своїх фанів. Артистка показала фото, де вся їхня родина зібралася втрьох.

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