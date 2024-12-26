Наталка Карпа замилувала щасливими фото з підрослою донькою і ніжно привітала її з 5-річчям

Українська співачка Наталка Карпа повідомила про важливе свято в її родині.

Донька артистки від чоловіка-військового Євгена Тєрєхова святкує день народження. Ба більше, у Злати перший ювілей – дівчинці виповнюється п'ять рочків. Наталка Карпа, звісно ж, присвятила донечці допис в Instagram, яким публічно привітала її зі святом.

Донька Наталки Карпи / Фото: instagram.com/natalkakarpa

Насамперед виконавиця опублікувала їхні щасливі фото. На знімках артистка разом з донькою позувала у блискучому вбранні на тлі новорічного декору.

Наталка Карпа з донькою / Фото: instagram.com/natalkakarpa

Також виконавиця адресувала Златі теплі слова з привітаннями та побажаннями. Наталка Карпа зізналася, що неабияк рада, що стала мамою такої чудової доньки. Співачка наголосила, що безмежно любить дівчинку, і побажала їй бути невимовно щасливою.

Донька Наталки Карпи / Фото: instagram.com/natalkakarpa

"Бути твоєю мамою – це справді благословення Бога! Я безперервно дякую Всевишньому за тебе! Бо ти – моя мотивація та натхнення, за яку я дякую кожного вечора, лягаючи в ліжко і прокидаючись у новому дні! Я безмежно тебе люблю! Будь щасливою, моя золота дівчинко! З днем народження, Златка!" – адресувала Златі виконавиця.

Наталка Карпа з донькою / Фото: instagram.com/natalkakarpa

Нагадаємо, нещодавно співачка Віра Брежнєва святкувала день народження доньки. Сарі Кіперман виповнилося 15 років. Артистка привітала дівчину зі святом і на свіжих фото приголомшила її дорослим виглядом.

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