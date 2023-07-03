Наталка Карпа замилувала сімейним кадром із чоловіком-військовим та 3-річною донькою

Українська співачка Наталка Карпа показала сімейний кадр з чоловіком-військовим Євгеном Тереховим та 3-річною донечкою Златою.

У такій компанії вони зібралися з нагоди 34-річчя обранця виконавиці. Так, 28 червня Євген святкував день народження. Свято він провів у родинному колі – з донькою та дружиною. Знімком зі свого дня народження Терехов поділився в Instagram-stories, а Наталка зробила репост світлини.

На фото сімейство зображене в одному з ресторанів. Щасливий Євген обіймав донечку та тримав у руці торт іменинника, на якому були святкові свічки. Поруч з ними сиділа Наталка Карпа.

"Щасливий день народження в колі сім'ї", - підписав знімок Євген.

Наталка Карпа з чоловіком та донькою / Фото: instagram.com/natalkakarpa

Зазначимо, перед повномасштабною війною у Наталки Карпи та Євгена Терехова почалися проблеми в особистому житті. Тривалий час ширилися чутки, що подружжя розлучається. Однак, як коментувала сама артистка, війна внесла свої корективи. Пара вирішила поставити питання особистого життя на паузу і дати одне одному час для роздумів. Щоправда, Карпа не береться прогнозувати, чи вдасться врятувати родину.

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