Наталка Карпа замилувала фото з чоловіком-військовим, якого проводжала на фронт після реабілітації

Українська співачка Наталка Карпа показала романтичне фото з чоловіком, військовим Євгеном Тєрєховим.

21 квітня подружжя святкує 10-ту річницю стосунків. Тож артистка присвятила коханому допис і показала кумедні кадри з ним. Водночас вона повідомила, що такий особливий день для неї став і днем розлуки. Адже Євген знову повернувся до виконання військових обов’язків після реабілітації. Зокрема, чоловік раніше показувався із гіпсом на нозі й пересувався на милицях.

Тим не менш, Карпа висловила йому всю свою любов у вітаннях. Вона пригадала, якою була їхня історія кохання. Співачка розповіла про різні моменти, але однаково пообіцяла підтримувати й обов’язково дочекатися коханого зі служби, бажаючи йому удачі.

«10 років разом. За цей час було різне — світлі дні й непрості випробування, радість і втома, віра і моменти, коли її доводилось збирати по крихтах. Але я завжди знала одне: що б не сталося, я буду поруч. Я буду тією, яка подає патрони. Я буду тією, яка тримає тил. Сьогодні (21 квітня — прим. ред.) мій чоловік після реабілітації знову повертається до своїх побратимів. І чесно, мені дуже сумно. Бо любов — це не лише про обійми, це ще й про вміння відпускати туди, де ти потрібен найбільше. Я дивлюсь йому вслід із гордістю і вірою. Бо знаю: наша сила — в тому, що ми є одне в одного. І що попереду обов’язково буде світло. Чекаю. Вірю. Люблю», — зворушила зірка.

