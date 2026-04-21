ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
130
Час на прочитання
2 хв

Наталка Карпа замилувала фото з чоловіком-військовим, якого проводжала на фронт після реабілітації

Тривалий час на публіці чоловік з’являвся з милицями.

Автор публікації
Валерія Гажала
Наталка Карпа

Наталка Карпа / © instagram.com/natalkakarpa

Українська співачка Наталка Карпа показала романтичне фото з чоловіком, військовим Євгеном Тєрєховим.

21 квітня подружжя святкує 10-ту річницю стосунків. Тож артистка присвятила коханому допис і показала кумедні кадри з ним. Водночас вона повідомила, що такий особливий день для неї став і днем розлуки. Адже Євген знову повернувся до виконання військових обов’язків після реабілітації. Зокрема, чоловік раніше показувався із гіпсом на нозі й пересувався на милицях.

Тим не менш, Карпа висловила йому всю свою любов у вітаннях. Вона пригадала, якою була їхня історія кохання. Співачка розповіла про різні моменти, але однаково пообіцяла підтримувати й обов’язково дочекатися коханого зі служби, бажаючи йому удачі.

Наталка Карпа з чоловіком / © instagram.com/natalkakarpa

Наталка Карпа з чоловіком / © instagram.com/natalkakarpa

«10 років разом. За цей час було різне — світлі дні й непрості випробування, радість і втома, віра і моменти, коли її доводилось збирати по крихтах. Але я завжди знала одне: що б не сталося, я буду поруч. Я буду тією, яка подає патрони. Я буду тією, яка тримає тил. Сьогодні (21 квітня — прим. ред.) мій чоловік після реабілітації знову повертається до своїх побратимів. І чесно, мені дуже сумно. Бо любов — це не лише про обійми, це ще й про вміння відпускати туди, де ти потрібен найбільше. Я дивлюсь йому вслід із гордістю і вірою. Бо знаю: наша сила — в тому, що ми є одне в одного. І що попереду обов’язково буде світло. Чекаю. Вірю. Люблю», — зворушила зірка.

Нагадаємо, нещодавно співачка Катерина Павленко розповіла про свої таємні стосунки та як вони зародилися.

Дата публікації
Кількість переглядів
130
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie