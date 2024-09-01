Наталка Карпа здивувала зізнанням про роман з кримінальним авторитетом: "Жили вісім років"

Артистка відповіла, чи спілкується зараз із чоловіком та як він їй після розриву неабияк допоміг.

Українська співачка Наталка Карпа здивувала зізнанням, як зустрічалася з кримінальним авторитетом.

Зокрема, ведучий Євген Фешак на шоу "33 запитання" поставив артистці цікаві запитання щодо її особистого життя. Зокрема, він запитав, чи правдиві чутки, що вона свого часу у Львові зустрічалася з кримінальним авторитетом. Виконавиця не лише підтвердила ці плітки, а й розповіла, що жила з чоловіком протягом восьми років.

Наразі колишні іноді перетинаються, під час несподіваних зустрічей можуть обмінятися декількома словами. Одного разу чоловік взагалі неабияк допоміг Карпі, коли її донька захворіла, а зірка не знала, що їй робити та до яких лікарів звертатися за допомогою.

Наталка Карпа з донечкою / Фото: instagram.com/natalkakarpa

"Нещодавно ми перетнулися, ми поспілкувалися. Я вважаю, що люди мають залишатися мудрими, доцільними. У мене був один момент, коли в мене захворіла донечка, температура 40 і більше, я не знала, що робити, куди бігти. Він написав, що раптом потрібна допомога, то підніме половину області, допоможе. Такий був момент, коли я оцінила цю допомогу і зрозуміла, що спілкування має бути, і воно має бути правильним", - зізналась артистка.

Утім, між колишніми немає надто близького спілкування. Як говорить Наталка Карпа, вони можуть привітати одне одного з днем народження і на цьому все.

Наталка Карпа / Фото: instagram.com/natalkakarpa

"Ми одне одного вітаємо з днем народження, але щоб це було таке якесь спілкування…Я, мабуть, зайвого разу не хочу давати якогось погано приводу", - додала зірка.

Нагадаємо, нещодавно Наталка Карпа зізналась, як за три місяці схудла на 12 кілограмів. Також виконавиця розповіла, на які уколи краси наважилась та яку пластичну операцію хоче зробити.

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