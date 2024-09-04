Наталка Карпа зізналась, як із донечкою злякалася гучних вибухів у Львові: "Просто почали плакати"

Українська співачка Наталка Карпа розповіла, як серйозно злякалася гучних вибухів у Львові, коли окупанти ракетами та дронами обстрілювали місто.

У своєму Instagram артистка поділилася, що їх з 4-річною донечкою Златою розбудила її мама. Сімейство одразу ж спустилося до укриття. Виконавиця говорить, що вибухи були настільки гучними, що вони неабияк злякалися та просто почали плакати.

"Зранку мама забігла до нашої зі Златкою спальні зі словами, що щось не чутно сирен, але почалась тривога, вставайте і одягайтесь швиденько! Доня так мене обійняла, що я давно не відчувала від неї такого страху. Ми чули вибухи такої гучності, що просто почали плакати мимовільно…", - поділилася співачка.

Наталка Карпа показала наслідки ворожого обстрілу Львова / Фото: instagram.com/natalkakarpa

Наталка Карпа також опублікувала фото, як вона з маленькою донечкою обійнявшись ховалася в укритті. Артистка говорить, що давно так не боялася. Співачку шокує, що весь світ просто спостерігає за тим, який терор коїть країна-агресорка Росія.

"Давно так це серденько не боялося, як цього ранку…Міцно обійнялися і так разом сиділи…Слова відсутні, просто знову продовжується сюр…Світ, агов, невже не бачиш, що відбувається", - обурилася співачка.

Наталка Карпа з донькою / Фото: instagram.com/natalkakarpa

Нагадаємо, виконавиця Ірина Федишин теж чула гучні вибухи у Львові. Артистка разом з сім'єю під час ворожого обстрілу перебувала в місті.

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