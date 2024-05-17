Наталка Карпа зізналася, як заробляє під час війни і чи допомагає їй фінансово чоловік-військовий

Українська співачка Наталка Карпа розповіла про свої доходи під час повномасштабного вторгнення.

Так, співачка зізнається, що нині заробляти за допомогою концертів не виходить, адже здебільшого вони є благодійними. Тому левову частку її доходів становлять рекламні інтеграції, до яких артистка також залучає доньку Злату. І також назвала свій гонорар за виступ на події у замовника.

"Рекламні інтеграції. Ми зі Златою є амбасадорами декількох українських брендів. Майже всі концерти – благодійні. Було декілька робіт комерційних, але це одиничні виступи. Гонорар у мене такий, як і був до війни. Завжди Наталка Карпа коштувала приблизно 3-5 тис. дол. все залежить від наповнення. Це нестабільний дохід. Переважно витрати йдуть на пальне, харчування, комунальні послуги. Донька вимагає додаткових вкладень. Думаю, 50 тис. на побут достатньо. Але ще треба писати музику й знімати кліпи. Для нормального життя з написанням музики – принаймні 100 тис. грн", - зізналася Наталка в інтерв'ю Славі Дьоміну.

Наталка Карпа з родиною / Фото: instagram.com/natalkakarpa

До того ж Карпа поділилася, що з витратами на доньку їй допомагає чоловік-військовий Євген Тєрєхов, який щомісяця переказує їй на картку кошти з фронту.

"Він цього місяця прислав мені гроші на наші потреби – 20 тис. грн. Раз в місяць відправляє. Буває більше, буває менше. Ми не обумовили якусь суму. Наприклад, у нього багато грошей йде на власне обмундирування й все решта. А Женя такі речі любить вартісні", - пояснила зірка.

Нагадаємо, нещодавно Наталка Карпа зізналася, що перебуває на межі розлучення з чоловіком-військовим і назвала причину.

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