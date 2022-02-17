Наталка Карпа зізналася, що не живе з чоловіком: "Час покаже"

Також артистка розповіла, що Новий рік пара святкувала окремо.

Українська співачка Наталка Карпа, яка у листопаді розповіла про кризу у стосунках з чоловіком, поділилася, що не живе з Євгеном Тереховим.

Так, артистка зазначила, що заради доньки вони спілкуються та зустрічаються здебільшого через день. Про це йдеться у "Зірковому шляху". Також зірка зізналася, що Новий рік вони святкували окремо.

"Чоловік на новорічно-різдвяні свята літав до Америки. Ми бачимося майже кожного дня, через день. Так, у нас криза у стосунках, але ми спілкуємося, ми свідомі люди, у нас є донечка. Час покаже", – зазначила виконавиця.

Наталка Карпа та Євген Терехов / instagram.com/natalkakarpa

Нагадаємо, раніше артистка розповіла, що з народженням дитини їхні стосунки з чоловіком Євгеном Тереховим суттєво змінилися. Наталка зазначила, що дала коханому трохи розслабитися: "У нас було так, що він працює, а я доглядаю дитину. Він добувальник, а я вже сімейний устрій. Ні, так не можна. Тому що коли він йшов на роботу, я ту саму добу працювала, я до 9 вечора з малечею ані на хвилину не сідала", – ділилася знаменитість зі "Зірковим шляхом". Також тоді артистка додала, що літо 2021 року було найскладнішим у її житті. Втім, що сталося – Наталка не сказала.

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