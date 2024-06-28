Наталка Карпа зворушливо привітала чоловіка-військового з особливим святом: "Чекаємо вдома"

Українська співачка Наталка Карпа публічно звернулася до чоловіка-військового Євгена Тєрєхова, який зараз служить у складі ЗСУ.

Так, сьогодні, 28 червня, воїн святкує 35-й день народження. З цієї нагоди Наталка присвятила коханому сторіз у фотоблогу, а також записала чуттєве відеозвернення донечки до тата-військового. Зокрема, зіркова мама та маленька Злата побажали татові чимскоріш повернутися додому живим. Окрім привітань, дівчинка у вишиванці та синьо-жовтому віночку дала відповідь про уподобання та стиль життя тата.

Донька Наталки Карпи ніжно звернулася до тата-воїна

"З днем народження! Все, що відчуваємо, вклали в це відео! Бережи, будь-ласка, себе! Ми чекаємо вдома! Дякую за наш захист! Бережи себе! Ми з донечкою молимося, щоб цілий і неушкоджений повернувся додому. Твої дівчата", - зазначила Карпа.

Своєю чергою, Євгена таке відео дуже зворушило й він залишив свій коментар із вдячністю: "До сліз… Люблю".

Нагадаємо, нещодавно Наталка Карпа зустрілася із зірковими подругами в Карпатах. Зокрема, разом з ведучою Соломією Вітвіцькою та співачкою Світланою Тарабаровою вони насолодилися пікніком й іграми з дітьми.

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