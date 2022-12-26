Наталка Карпа зворушливо привітала донечку з 3-річчям та замилувала новорічними фото зі Златою

Сьогодні, 26 грудня, у родині української виконавиця Наталки Карпи свято. Донечці знаменитості виповнюється три рочки.

Тож, з нагоди свята щаслива матуся у своєму Instagram зворушливо привітала Злату з днем народження та адресувала дівчинці теплі побажання.

Наталка Карпа з донькою / Фото: instagram.com/natalkakarpa

"Моя маленька, але вже дуже мудра дівчинка! Моя україночка, мій Всесвіт і шалена, безмежна любов! Вірю в добре майбутнє для тебе! І буду робити все можливе і неможливе для цього! Обіцяю не схибити і бути доброю, мудрою матусею! І люба донечко, пам'ятай, що у тебе ще є дві матусі - Божа Матір, яка тобі допомагає там з хмаринок, і твоя матінка Україна - земля, де ти народилась і зростаєш, - які тебе дуже люблять!" – звернулася до донечки Наталка.

Наталка Карпа з донькою / Фото: instagram.com/natalkakarpa

Також виконавиця опублікувала нові світлини із 3-річною Златою. Знімки були зроблені біля різдвяних декорацій. А Наталка Карпа разом із донечкою щасливо позували перед об'єктивом фотокамери.

Наталка Карпа з донькою / Фото: instagram.com/natalkakarpa

Наталка Карпа з донькою / Фото: instagram.com/natalkakarpa

Читайте також: