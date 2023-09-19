Наталку Денисенко розкритикували за те, як вона проводить час із сином: акторка відповіла

Знаменитість іноді бере хлопчика з собою на роботу.

Українська акторка Наталка Денисенко показала, як вдало поєднує роботу й материнство.

Час від часу знаменитість бере свого п'ятирічного сина Андрія з собою на роботу. Так, наприклад, акторка показала в Instagram-stories, як разом із хлопчиком вирушила на студію, де вона займалася озвучуванням мультфільму, а він спостерігав за процесом.

Однак деяким підписникам здалося, що Наталка приділяє мало уваги дитині, а брати сина з собою на запис не дуже доречно. Акторка не стала мовчати та відповіла на критику шанувальників.

Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Як поділилася зіркова мама, вона намагається зробити все, аби її сину було цікаво - він ласує морозивом, п'є какао та навіть має змогу подивитися, як працює один з найбільших телеканалів країни.

"Це що, виходить, я погана мама? Взяти какао в кафе в одному з найкрутіших телеканалів України. Їсти морозиво і дивитися, як мама озвучує мультики... Жах, звичайно", - з іронією відповіла Денисенко.

Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Нагадаємо, раніше Наталка Денисенко поділилася інтимними подробицями спілкування зі своїм чоловіком, який служить у лавах ЗСУ.

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