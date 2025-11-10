- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 1411
- Час на прочитання
- 2 хв
Наталку Денисенко на тлі чуток про зраду заскочили з ймовірним коханим на концерті Пивоварова
Артистка насолоджувалася музикою у цікавій компанії.
Українська акторка Наталка Денисенко знову привернула увагу до особистого життя — цього разу під час концерту Артема Пивоварова в Києві.
Так, редакція сайту ТСН.ua теж завітала на подію та помітила появу артистки разом із манекенником Юрієм Савранським. Саме з ним Наталці вже декілька місяців поспіль приписують новий роман після розлучення з Андрієм Федінчиком.
Денисенко разом із Савранським зайняла свої місця у віп-секторі вже після початку шоу, коли пролунали перші пісні Артема Пивоварова. Пара трималася за руки та поводилася невимушено, а упродовж концерту мала гармонійний вигляд — усміхалася, насолоджувалися атмосферою й робила спільні фото. Зірка та її супутник покинули залу Палацу спорту так само вдвох, не дочекавшись кінця програми.
Цікаво, що коли журналісти ТСН.ua звернулися до Наталки та манекенника за коментарем, вони буквально почали втікати від камер і спілкування. Попри це, пара дедалі частіше з’являється разом на публіці, але поки ані підтверджувати, ані спростовувати стосунки не поспішає.
Нагадаємо, чутки про «хімію» між Денисенко та Савранським виникли ще під час розлучення акторки з Андрієм Федінчиком, який натякав на зраду з ним зірки. Сама Наталка тоді заявляла, що афішуватиме нові стосунки лише після заручин з майбутнім чоловіком. Втім, схоже, зараз зірка лише підсилює інтригу, публікуючи спільні фото з манекенником та демонструючи взаємну симпатію.