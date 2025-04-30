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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
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647
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1 хв

Наталку Денисенко на тлі розлучення з Федінчиком запідозрили в романі з відомим режисером: реакція акторки

Артистка креативно відповіла на чутки довкола її особистого життя.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Наталка Денисенко

Наталка Денисенко / © instagram.com/natalka_denisenko

Українську акторку Наталку Денисенко запідозрили в романі з відомим режисером Олексієм Комаровським, який працював над фільмом "Коли ти вийдеш заміж", де артистка грала головну роль.

Декілька тижнів тому стало відомо, що знаменитість розлучається з чоловіком актором Андрієм Федінчиком. Пара наразі утримується від коментарів. Утім, у Мережі почало з'являтися чимало пліток. Зокрема, Telegram-канал "Злива" із посиланням на інсайдерів стверджує, що в Наталки Денисенко з'явився новий коханий. Йдеться про режисера Олексія Комаровського.

Наталка Денисенко та Олексій Комаровський / © instagram.com/natalka_denisenko

Наталка Денисенко та Олексій Комаровський / © instagram.com/natalka_denisenko

"У Наталки роман із режисером Комаровським. Не знаю, чи саме він причина її розлучення. Але в тусовці про це говорить зараз багато хто", — стверджує інсайдер.

Наталка Денисенко дала зрозуміти, що також бачила ці плітки. Вона опублікувала фото з режисером, яке підписала, що вони "разом". Щоправда, в цьому разі йшлося про новий фільм, де знімається акторка. Що ж стосується чуток про їхній роман — режисер та артистка ані спростовують їх, ані підтверджують.

Наталка Денисенко та Олексій Комаровський / © instagram.com/natalka_denisenko

Наталка Денисенко та Олексій Комаровський / © instagram.com/natalka_denisenko

Нагадаємо, 31 січня Наталка Денисенко подала заяву на розлучення з чоловіком Андрієм Федінчиком. Про це стало відомо з реєстру судових справ. Пара не коментує цих новин, але нещодавно акторка заявляла про "пипець" в її житті.

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