ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
641
Час на прочитання
1 хв

Наталку Денисенко запідозрили у збільшенні грудей: зірка розкрила правду

Артистка показалася у спокусливій білизні й спровокувала чутки.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Наталка Денисенко

Наталка Денисенко / © instagram.com/natalka_denisenko

Українська акторка Наталка Денисенко заінтригувала змінами свого тіла.

Зокрема, увагу прихильників привернув нещодавній фотосет зірки зі своїм коханим Юрієм Савранським. Парочка удвох попозувала на романтичному відпочинку у купольному глемпінгу. Для особливих кадрів Наталка обрала вишукану білизну й замилувала обіймами з бойфрендом на тлі квітів, кульок і пелюстків троянд.

Проте не лише романтика привернула увагу шанувальників, а й форми акторки. У коментарях під дописом актор і військовий Олексій Суровцев запідозрив колегу у мамопластиці і поставив їй запитання, додавши емоджі у формі вишень: «О, Наталочка, мені здається, чи у тебе обновочка?». Так само про збільшення грудей у Денисенко заговорили й інші юзери.

Наталка Денисенко з Юрієм Савранським / © instagram.com/natalka_denisenko

Наталка Денисенко з Юрієм Савранським / © instagram.com/natalka_denisenko

Наталка Денисенко з Юрієм Савранським / © instagram.com/natalka_denisenko

Наталка Денисенко з Юрієм Савранським / © instagram.com/natalka_denisenko

Наталка Денисенко з Юрієм Савранським / © instagram.com/savransky_yuriy

Наталка Денисенко з Юрієм Савранським / © instagram.com/savransky_yuriy

Та у відповідь акторка лишень посміялася зі здогадок. Артистка пояснила, що це просто вдало підібраний комплект білизни. До того ж виявилося, що це був сюрприз від її коханого Юрія: «Білизна від коханого хіба що».

Нагадаємо, нещодавно зіркова тренерка Марина Боржемська вперше показала свого коханого. Ведуча замилувала їхньою романтичною прогулянкою.

Дата публікації
Кількість переглядів
641
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie