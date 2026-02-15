- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 641
- Час на прочитання
- 1 хв
Наталку Денисенко запідозрили у збільшенні грудей: зірка розкрила правду
Артистка показалася у спокусливій білизні й спровокувала чутки.
Українська акторка Наталка Денисенко заінтригувала змінами свого тіла.
Зокрема, увагу прихильників привернув нещодавній фотосет зірки зі своїм коханим Юрієм Савранським. Парочка удвох попозувала на романтичному відпочинку у купольному глемпінгу. Для особливих кадрів Наталка обрала вишукану білизну й замилувала обіймами з бойфрендом на тлі квітів, кульок і пелюстків троянд.
Проте не лише романтика привернула увагу шанувальників, а й форми акторки. У коментарях під дописом актор і військовий Олексій Суровцев запідозрив колегу у мамопластиці і поставив їй запитання, додавши емоджі у формі вишень: «О, Наталочка, мені здається, чи у тебе обновочка?». Так само про збільшення грудей у Денисенко заговорили й інші юзери.
Та у відповідь акторка лишень посміялася зі здогадок. Артистка пояснила, що це просто вдало підібраний комплект білизни. До того ж виявилося, що це був сюрприз від її коханого Юрія: «Білизна від коханого хіба що».
