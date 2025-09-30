- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 904
- Час на прочитання
- 1 хв
Наталку Денисенко заскочили у палких обіймах чоловіка, якого Андрій Федінчик називав її коханцем
Артистка підігріла чутки про зміни в її особистому житті.
Українську акторку Наталку Денисенко заскочили у палких обіймах із чоловіком, з яким їй приписують роман.
Артистку запримітили в компанії манекенника Юрія Савранського. Telegram-канал "Злива" опублікував відповідні світлини. Парочку заскочили разом в одному з ресторанів столиці. На першому фото вони щось обговорювали, а от на другому – Наталка сиділа в чоловіка на руках, при цьому вони палко обіймалися.
Що цікаво, це саме той чоловік, якого колишній обранець акторки - Андрій Федінчик – називав її коханцем. Так, нещодавно він доволі різко прокоментував один із дописів ексдружини. Андрій Федінчик натякнув, що в Денисенко та Савранського був роман за його спиною. Акторка вже відреагувала на звинувачення.
До речі, цьогоріч Юрій Савранський, як і Наталка Денисенко, теж розлучається. Манекенник 19 серпня подав заяву до суду з проханням розірвати шлюб із дружиною.
Нагадаємо, наразі Наталка Денисенко розвиває власний бізнес із виробництва ювелірних прикрас. Юрій Савранський разом із акторкою знявся в рекламній кампанії та допомагає їй в цілому. Нещодавно артистка розкрила суму, яку вже витратила на відкриття власного бізнесу.