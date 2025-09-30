ТСН у соціальних мережах

Наталку Денисенко заскочили у палких обіймах чоловіка, якого Андрій Федінчик називав її коханцем

Артистка підігріла чутки про зміни в її особистому житті.

Наталка Денисенко / © instagram.com/natalka_denisenko

Українську акторку Наталку Денисенко заскочили у палких обіймах із чоловіком, з яким їй приписують роман.

Артистку запримітили в компанії манекенника Юрія Савранського. Telegram-канал "Злива" опублікував відповідні світлини. Парочку заскочили разом в одному з ресторанів столиці. На першому фото вони щось обговорювали, а от на другому – Наталка сиділа в чоловіка на руках, при цьому вони палко обіймалися.

Що цікаво, це саме той чоловік, якого колишній обранець акторки - Андрій Федінчик – називав її коханцем. Так, нещодавно він доволі різко прокоментував один із дописів ексдружини. Андрій Федінчик натякнув, що в Денисенко та Савранського був роман за його спиною. Акторка вже відреагувала на звинувачення.

До речі, цьогоріч Юрій Савранський, як і Наталка Денисенко, теж розлучається. Манекенник 19 серпня подав заяву до суду з проханням розірвати шлюб із дружиною.

Нагадаємо, наразі Наталка Денисенко розвиває власний бізнес із виробництва ювелірних прикрас. Юрій Савранський разом із акторкою знявся в рекламній кампанії та допомагає їй в цілому. Нещодавно артистка розкрила суму, яку вже витратила на відкриття власного бізнесу.

