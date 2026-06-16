Наталці Денисенко з обранцем дорікнули за відпочинок під час війни: Савранський різко відповів

Наталка Денисенко та Юрій Савранський / © instagram.com/natalka_denisenko

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Українська акторка Наталка Денисенко та її коханий, манекенник Юрій Савранський, опинилися в центрі дискусії через фото зі спільного відпочинку.

Закохані вирушили до Карпат, де провели час у готельному комплексі з басейном. Пара влаштувала невелику фотосесію біля води та поділилася романтичними кадрами у фотоблогах. На знімках Денисенко та Савранський позували в купальних образах, демонструючи щасливі романтичні моменти своєї подорожі.

Юрій Савранський і Наталка Денисенко / © instagram.com/savransky_yuriy

Юрій Савранський і Наталка Денисенко / © instagram.com/savransky_yuriy

Більшість підписників засипала пару компліментами та побажаннями щастя. Втім, знайшлися й ті, хто розкритикував публікацію, вважаючи демонстрацію відпочинку під час війни недоречною. Серед коментарів з’явилося й зауваження про буцімто «два світи в одній країні», яке не залишило байдужим Юрія Савранського. Обранець акторки емоційно відреагував на критику та пояснив свою позицію.

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Дуже гарно, шикарна пара

Два світи… в одній країні

Кохання в чистому вигляді. Клас

Допис Юрія Савранського / © instagram.com/savransky_yuriy

За словами Савранського, українці вже давно змушені жити в умовах війни, водночас працювати, допомагати армії та шукати можливість хоча б іноді відновлювати сили. Він також зазначив, що критики часто незадоволені будь-якими діями публічних людей — незалежно від того, чи йдеться про особисте життя, чи про благодійність.

«Ви, мабуть, на своєму дивані навіть не помітили, як люди за скільки часу вже навчилися адаптовуватися до цього стану. Як в цьому п**деці намагаються рухатись, розвиватись, працювати чи просто жити і в цих складних обставинах не переставати платити величезні податки, донатити та брати участь в соцпроєктах. Але найголовніше — таким, як ви, ніколи не вгодиш! Виставивши на своїй сторінці життя — „як так можна“ чи „два світи“. Виставиш збір чи донат — „піар“ або „чому так мало“. Завжди казав — почніть з себе!» — відповів Юрій.

Нагадаємо, останнім часом Наталка Денисенко та Юрій Савранський дедалі частіше діляться спільним контентом та не приховують своїх почуттів. Нещодавно пара також показувала сімейний відпочинок у Карпатах разом із дітьми.

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