Наталя Могилевська показала, як змайструвати лампочку з фольги та батарейок

Артистка обіцяє, що цей "винахід" працюватиме безперебійно рік.
Співачка Наталія Могилевська, як і більшість українців, вигадує способи освітити свійбудинок під час вимкнення світла.
Так от, на сторінці в Instagram виконавиця поділилася лайфгаком, як змайструвати лампочку, яка, обіцяє Могилевська, прослужить вам безперебійно рік. Аби втілити у життя задумане, вам знадобиться декілька батарейок, фольга та маленька лампочка.
"Так. Фольга, батарейки, лампочка. Фольга у цьому випадку слугує перехідничком, Без неї світла не буде. Така лампочка працює рік без будь яких проблем. Я дуже сумую за помаранчевим світлом у центрі міста - там такі помаранчеві ліхтарики", - сказала Могилевська і зробила помаранчеву лампочку.
Також артистка показала, де по своєму будинку розмістила такі ліхтарики. Зокрема, вони розташовані в гардеробній, ванній кімнаті, між полицями у шафі Могилевської.
Нагадаємо, раніше акторка Ольга Сумська поділилася лайфгаком, як під час вимкнення світла приготувати їжу. Так, зірка поділилася відео, на якому разом з чоловіком варить суп у під'їзді на газовому балончику.
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