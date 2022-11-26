Наталя Могилевська показала, як змайструвати лампочку з фольги та батарейок

Співачка Наталія Могилевська, як і більшість українців, вигадує способи освітити свійбудинок під час вимкнення світла.

Так от, на сторінці в Instagram виконавиця поділилася лайфгаком, як змайструвати лампочку, яка, обіцяє Могилевська, прослужить вам безперебійно рік. Аби втілити у життя задумане, вам знадобиться декілька батарейок, фольга та маленька лампочка.

"Так. Фольга, батарейки, лампочка. Фольга у цьому випадку слугує перехідничком, Без неї світла не буде. Така лампочка працює рік без будь яких проблем. Я дуже сумую за помаранчевим світлом у центрі міста - там такі помаранчеві ліхтарики", - сказала Могилевська і зробила помаранчеву лампочку.

Також артистка показала, де по своєму будинку розмістила такі ліхтарики. Зокрема, вони розташовані в гардеробній, ванній кімнаті, між полицями у шафі Могилевської.

Нагадаємо, раніше акторка Ольга Сумська поділилася лайфгаком, як під час вимкнення світла приготувати їжу. Так, зірка поділилася відео, на якому разом з чоловіком варить суп у під'їзді на газовому балончику.

Читайте також: